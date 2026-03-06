El Ayuntamiento de Córdoba inicia la renovación de los parques infantiles con nuevas zonas de juego y pavimento seguro

El Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este viernes un proyecto de reforma y construcción de parques infantiles con cargo a una subvención de la Diputación Provincial de cerca de 800.000 euros, distribuidos hasta el año 2027. Estas actuaciones buscan mejorar la calidad de vida de los niños y modernizar las áreas de juego de la ciudad, que cuenta con más de 210 áreas infantiles.

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado que el proyecto se divide en dos fases, una primera para la reforma integral de parques existentes, que comienza hoy con una duración estimada de tres meses y contempla la reforma de los parques Plan Renfe I y Plan Renfe VII, Turruñuelos (incluye instalación de toldo), Jardín de Orive, Parque Juan Carlos I (actualmente en ejecución), Parque de Banesto (ampliación de la zona de juegos, con toldo y multijuegos).

El coste de adjudicación de esta fase es de 369.646 euros, dividido en dos lotes, el primero adjudicado a la empresa Constraula Sau y el segundo a HPC Ibérica. Así, cada parque, según sus características, recibirá equipamiento renovado y seguro, algunos incluyendo multijuegos combinados, columpios dobles y con cesta, juegos tipo muelle y toboganes y trepas, pavimento continuo de caucho de seguridad con árido machacado y certificación de las áreas de juego infantil.

En algunos parques, como Banesto (que se va a ampliar con otra zona de juegos) y Turruñuelos, se incorporarán toldos para protección solar y confort. En el parque Juan Carlos I, habrá dos zonas diferenciadas con columpios, juegos rotatorios, multijuegos y pavimento continuo.

La segunda fase incluye nuevas construcciones y reformas adicionales. Está en preparación y próxima a licitación e incluye la construcción del nuevo parque de la Plaza Miguel Ángel Blanco y reformas en el Parque de la Plaza José de la Torre y el Cerro, y la zona verde de la avenida de la Diputación. Madruga espera que sea en el último trimestre del año cuando se pueda comenzar con esta segunda fase.

El proyecto incluye un incremento del presupuesto de mantenimiento de parques infantiles de 454.823 a 695.234 euros, incluyendo la renovación anual de cerca de 1.000 metros cuadrados de caucho en parques existentes. En 2025 se renovó Parque de la Fuensanta y Parque de Miraflores, y este año se hará en la Plaza de la Unidad, Grupo Manuel Sagrado, Evaristo Espino y Vista Alegre.

El Ayuntamiento destaca la importancia de cuidar a los colectivos más sensibles, especialmente niños y mayores para garantizar la seguridad, accesibilidad y modernización de los parques, así como mejorar la distribución y calidad de las áreas de juego en todos los barrios de la ciudad y transformar los parques saturados en espacios modernos y seguros para el esparcimiento infantil, según Madruga.