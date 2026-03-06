La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente

La Audiencia Nacional ha rechazado por falta de competencia una denuncia por un presunto delito de homicidio imprudente presentada contra el ministro de Transportes, el vallisoletano Óscar Puente, por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz.

Según ha adelantado eldiario.es y han confirmado a EFE fuentes jurídicas, el juez Antonio Piña ha inadmitido esta denuncia interpuesta por la Asociación Libertad y Justicia, como pidió la Fiscalía Anticorrupción, que dictaminó que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para estudiar la denuncia, al ser Puente un ministro aforado ante el Tribunal Supremo.

La denuncia se dirigía contra Puente como presunto responsable de un delito de homicidio imprudente en relación al accidente ocurrido el pasado 18 de enero tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez Piña ha archivado esta denuncia porque no hay conexión entre lo denunciado y el ámbito de competencia de la Audiencia Nacional, y porque la investigación de las causas del accidente, y en su caso la determinación de las responsabilidades, corresponde al partido judicial de Montoro, competente sobre Adamuz, el punto concreto de la red donde ocurrió el accidente.

Porque además de que el Supremo sería el órgano que debería determinar si cabe abrir una investigación al ministro, dada su condición de aforado, un juzgado de Montoro está al cargo de la investigación judicial del accidente ferroviario.

Falta de competencia

"La Audiencia Nacional no tiene competencia para el conocimiento de los delitos contra la vida cometidos por imprudencia, salvo en los casos específicos que regula la normativa. Ninguno de ellos se corresponde con el supuesto a examen", indica el auto.

Ante la denuncia, el magistrado señala asimismo que en este momento inicial "carece de amparo indiciario alguno" considerar, aunque sea de forma "meramente supuesta", la existencia de una organización criminal y "más parece un artificio destinado a atribuir ficticiamente la competencia a un órgano al que no le corresponde, que responder a la realidad de una organización destinada a la comisión de un hecho delictivo de tal gravedad".

Rechaza la conexión con el caso Koldo

Rechaza además que en esta fase inicial exista conexión con el caso Koldo que investiga a "antiguos responsables de Transportes", tanto por la "carencia de indicios que permitan esa conexión" como porque no se dan los requisitos legales, que requieren que la causa esté avanzada, los indicios sean consistentes y haya una petición del Ministerio Fiscal.

El juzgado de Montoro (Córdoba) que investiga el accidente ferroviario recibió hasta el pasado 17 de febrero un total de 34 denuncias de víctimas del suceso y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó reforzarlo con la adscripción de una jueza sustituta, que tramitará otros asuntos ordinarios y colaborará con la magistrada titular en la investigación del siniestro.