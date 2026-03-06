Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular

Elena Cabezas, María Cabezas, Gloria Puntas, María Lara, Cataluña Lara y Virginia Zamorano son seis cordobesas que se encontraban de vacaciones en Tailandia y que ahora están atrapadas en la isla de Phuket sin poder regresar a España por la tensión en Oriente Próximo.

Salieron de España el 24 de febrero, inicialmente estaban en Bangkok, luego se trasladaron a Phuket para descansar y disfrutar de la playa. Su vuelo de regreso estaba previsto para el 4 de marzo, con escala en Abu Dhabi y conexión a Madrid, pero la aerolínea canceló el vuelo el día anterior. La agencia, Halcón Viajes, les obligó a presentarse al aeropuerto pese a la cancelación, lo que generó estrés y desplazamientos innecesarios, pues no pudieron embarcar. Han sido realojadas en diferentes hoteles durante su estancia, pero con constantes cambios de habitación y largas distancias para desplazarse.

La aerolínea les ofreció un vuelo nuevo para el 13 de marzo con escala en Dubái, aunque todavía persiste la incertidumbre de si podrán embarcar. Cuentan que otras personas que intentan regresar por esa ruta "están atrapadas en el aeropuerto sin poder salir ni acceder a alojamiento", una situación que ellas quieren evitar.

Han escrito a la embajada española en Tailandia, que "solo tomó nota de la situación y pidió datos del vuelo y de las personas afectadas, pero no han dado soluciones concretas". Ahora los gastos de alojamiento y manutención corren a cargo de ellas y, económicamente, han tenido que recurrir a tarjetas bancarias, soportando altas comisiones, tras agotarse el dinero en efectivo. Para Virginia, la situación "es surrealista".

Esta situación afecta no solo a estas seis cordobesas, sino a muchos españoles atrapados en la misma zona por las restricciones en vuelos desde Oriente Medio y Asia, especialmente en Dubái y Abu Dhabi.