Tensión en Oriente Próximo
Atrapadas en una isla de Tailandia: la odisea de seis cordobesas por la cancelación de vuelos y la falta de apoyo consular
Las afectadas, que salieron de España el 24 de febrero, se enfrentan a la incertidumbre de un nuevo vuelo y a gastos imprevistos de alojamiento y manutención en Phuket
Elena Cabezas, María Cabezas, Gloria Puntas, María Lara, Cataluña Lara y Virginia Zamorano son seis cordobesas que se encontraban de vacaciones en Tailandia y que ahora están atrapadas en la isla de Phuket sin poder regresar a España por la tensión en Oriente Próximo.
Salieron de España el 24 de febrero, inicialmente estaban en Bangkok, luego se trasladaron a Phuket para descansar y disfrutar de la playa. Su vuelo de regreso estaba previsto para el 4 de marzo, con escala en Abu Dhabi y conexión a Madrid, pero la aerolínea canceló el vuelo el día anterior. La agencia, Halcón Viajes, les obligó a presentarse al aeropuerto pese a la cancelación, lo que generó estrés y desplazamientos innecesarios, pues no pudieron embarcar. Han sido realojadas en diferentes hoteles durante su estancia, pero con constantes cambios de habitación y largas distancias para desplazarse.
La aerolínea les ofreció un vuelo nuevo para el 13 de marzo con escala en Dubái, aunque todavía persiste la incertidumbre de si podrán embarcar. Cuentan que otras personas que intentan regresar por esa ruta "están atrapadas en el aeropuerto sin poder salir ni acceder a alojamiento", una situación que ellas quieren evitar.
Han escrito a la embajada española en Tailandia, que "solo tomó nota de la situación y pidió datos del vuelo y de las personas afectadas, pero no han dado soluciones concretas". Ahora los gastos de alojamiento y manutención corren a cargo de ellas y, económicamente, han tenido que recurrir a tarjetas bancarias, soportando altas comisiones, tras agotarse el dinero en efectivo. Para Virginia, la situación "es surrealista".
Esta situación afecta no solo a estas seis cordobesas, sino a muchos españoles atrapados en la misma zona por las restricciones en vuelos desde Oriente Medio y Asia, especialmente en Dubái y Abu Dhabi.
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba