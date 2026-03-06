Archivada la denuncia de PSOE y Hacemos por la supuesta desprotección de los restos de la Ronda Norte

La Fiscalía de Córdobaha archivado la denuncia de PSOE y Hacemos Córdoba por una presunta falta de protección de los restos arqueológicos de la Ronda Norte, al no detectar indicios de infracción penal. Los grupos municipales de estos partidos en el Ayuntamiento de Córdoba plantearon su denuncia en noviembre pasado, por la presunta inacción de la Junta de Andalucía y del Consistorio municipal, después de que en octubre fuertes lluvias sorprendieran a esta basílica visigoda al descubierto.

Un decreto del pasado 19 de febrero, firmado por la fiscal delegada de Medio Ambiente, María Eugenia Bautista, afirma que "tanto Seprona (Guardia Civil) como la delegación territorial de Cultura y la oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo han indicado que no se han producido daños, más allá de la necesidad de limpieza del yacimiento".

La fiscal detalla que "los posibles delitos referidos (contra el patrimonio histórico) requieren la realización de un daño, que implica destrucción o menoscabo de la sustancia a que se aplica". Por ello, acuerda el archivo de las diligencias.

Cubrición provisional de la basílica visigoda en la Ronda Norte. / A. J. González

Un yacimiento "de importancia capital"

Una de las claves de la denuncia formulada por PSOE y Hacemos reside en un informe arqueológico que solicitó la cubrición del hallazgo en tanto que comenzaban los trabajos (promovidos por la Consejería de Fomento) de la Ronda Norte. Entre otras cuestiones, la Fiscalía se hacía eco, al investigar lo ocurrido, de la relevancia de los restos, que son la única basílica cristiana y monasterio dúplice conservado de la época omeya y, por ello, tienen una "importancia capital para el conocimiento de la historia de la cultura mozárabe, de nuestra ciudad y de su Iglesia", afirmaba.

Se ha aludido, asimismo, a «la fragilidad del yacimiento exhumado, compuesto por pavimentos de mortero de cal y por muros con alzado de tapial». En diciembre pasado, la Junta de Andalucía inició la cubrición definitiva de los restos, tras finalizar su restauración.

Antonio Hurtado: "Es un auténtico atentado al patrimonio"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, afirma este viernes que, "aunque la Fiscalía lo archive, lo que se está produciendo con el yacimiento de La Arruzafilla, un conjunto religisoso mozárabe único en Andalucía, es un auténtico atentado al patrimonio histórico de Córdoba".

En este sentido, añade que "no entendemos cómo la Consejería de Cultura evitó que pasase, en concreto, las catas arqueológicas, por la comisión provincial de Patrimonio; no entendemos que se haya tapado sin más, sin hacer el proyecto que la misma consejería había dicho que se tenía que hacer, de protección, y no entendemos que el cúmulo de imprudencias pueda significar daños irreparables y que no se esté respondiendo con la rotundidad legal que se debiese".

En su opinión, "el atentado que se está cometiendo en La Arruzafilla es un ejemplo de cómo las instituciones, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, le están dando la espalda al valor histórico y arqueológico que tiene el yacimiento mozárabe de La Arruzafilla".