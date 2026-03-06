Ana María Cuervo, experta en envejecimiento: "Ahora se recomienda espaciar más las comidas, comer menos veces, para favorecer la limpieza celular"

La española Ana María Cuervo García está considerada una de las investigadoras biomédicas más importantes del mundo y la Universidad de Córdoba tuvo la oportunidad este miércoles de acoger una ponencia suya. Esta experta en el estudio del envejecimiento celular explicó qué es la autofagia o reciclado celular y los avances que su equipo de investigación, galardonado con más de 20 premios internacionales, está logrando en este ámbito.

La conferencia estuvo organizada por la Facultad de Ciencias de la UCO, por invitación de la profesora Inmaculada Tasset Cuevas, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Ana María Cuervo es profesora distinguida en la Escuela de Medicina Albert Einstein, de Nueva York, en la que es titular de la Cátedra Robert and Renée Belfer, y también es codirectora del Instituto para Investigaciones en el Envejecimiento de Nueva York. Cuervo estudió Medicina en la Universidad de Valencia y en 1994 defendió su tesis doctoral sobre biología celular en el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia.

La profesora e investigadora de la UCO Inmaculada Tasset, junto a la doctora Ana María Cuervo en Nueva York. / CÓRDOBA

¿Por qué decidió centrar su labor investigadora en lograr un envejecimiento más saludable?

Hace casi 40 años, en las rotaciones formativas que se hacen cuando estudias Medicina, me llamó entonces la atención que había pacientes geriátricos en el hospital para los que se decía que no se podía hacer nada. A raíz de eso, me planteé que por qué no se podía hacer algo por estas personas para que envejecieran con más calidad de vida, al mismo tiempo que enfoqué mi tesis doctoral al envejecimiento.

¿Qué puede hacer una persona de forma individual para tratar de vivir lo más posible con calidad?

Existen componentes fundamentales que influyen en una mayor esperanza de vida. Por un lado, está el componente genético. La persona que provenga de una familia longeva probablemente vivirá una media de más años. En segundo lugar, está el componente biológico, que es el ámbito en el que pensamos se puede intervenir más. En esta línea, tratamos de conocer cuáles son los genes que ayudan a personas centenarias a alcanzar muy avanzada edad de forma saludable, para poder modificar procesos celulares regulados por esos genes en el resto de población. No es que pretendamos que todo el mundo viva cien años, pero sí nos gustaría que si cada vez más personas van a vivir más cerca de la centena lo hagan con la mayor salud posible y avanzar hacia un envejecimiento más funcional. En cuanto a la población general, existe hoy en día mucho interés en desarrollar medicamentos destinados a modificar la forma en la que envejecemos, aunque la obtención de estos medicamentos va a llevar aún tiempo, además de que seguramente cuando existan serán bastante caros. Otro componente es adoptar un estilo de vida saludable (realizar ejercicio físico; dormir bien para favorecer también la limpieza celular durante el descanso; fomentar las relaciones sociales; tener una actitud positiva y reducir el estrés y una alimentación equilibrada, preferiblemente con dieta mediterránea). Si antes se recomendaba más comer cuatro o cinco veces al día y menos cantidad, pues ahora, si el ritmo de vida y la labor diaria permiten a la persona comer menos veces al día, aunque la suma de calorías total sea similar a como cuando comía cinco veces, esto le permitirá activar la autofagia o reciclaje-limpieza celular. Sin embargo, esto no se trata de comer un día sí y otro no, sino de que la persona adopte unos hábitos que pueda mantener. El espaciar más las comidas para favorecer la limpieza celular no debe implicar que una persona se amargue la vida, sino de tratar de adaptar esta forma de alimentación a la vida que se tenga, sin convertirse en una obsesión.

El investigador de la UCO Antonio Díaz, con Ana Maria Cuervo, en una estancia en Nueva York. / CÓRDOBA

¿Y cómo influyen los factores ambientales?

Respecto a la influencia que puedan tener los factores ambientales, no es lo mismo vivir al lado de una montaña que de una planta industrial. Por eso, cada vez se le está dando más importancia también a los exposomas, a qué factores ambientales está expuesta una persona y cómo puede afectar eso también al envejecimiento.

La investigadora Ana María Cuervo, este miércoles en Córdoba. / Manuel Murillo

¿Qué avances ha logrado hasta el momento su grupo en el estudio de los mecanismos de limpieza y reciclado celular y en el efecto que su pérdida de función pueda tener en el envejecimiento y enfermedades como son el párkinson, alzhéimer o cáncer?

Según nuestros estudios la autofagia, la limpieza en las células, con el paso de los años, va perdiendo eficacia, por lo que junto a otras causas, contribuye a acelerar el envejecimiento y a una mayor posibilidad de padecer algunas de estas enfermedades neurodegenerativas, inmunes, metabólicas, cardiovasculares o cáncer. Patologías que se aceleran con el envejecimiento.

¿Y por qué empieza a perder eficacia la autofagia?

Es algo que estamos investigando, porque al igual que en casa limpiamos y tenemos aspiradora, cepillo o fregona para limpiar en el hogar, también hay diferentes maneras de que las células puede realizar la autofagia. De todas estas formas, existe una en la que nos hemos centrado especialmente que se llama autofagia mediada por chaperona. La chaperona, una proteína que identifica la basura, la lleva luego otra proteína (LAMP2A) que actúa como un gancho que mete en los basureros celulares lo que se quiere tirar. Con la edad, disminuye la cantidad de esa proteína gancho, lo que condiciona que la basura celular empiece a acumularse. Lo hemos comprobado cuando hemos eliminado este gancho en ratones jóvenes, se ha acumulado esa basura celular y envejecen mas rápido. Al contrario, si en ratones viejos añadimos esa proteína gancho envejecen mas tarde y de forma saludable. La idea sería buscar ahora medicamentos que actúen en mecanismos moleculares que contribuyen a ese deterioro para modificarlos y llegar a ese envejecimiento saludable. Por otro lado, existen medicamentos ya utilizados en la actualidad que se están evaluando por si podrían contribuir a mejorar la forma en la que envejecemos. Dos de estos fármacos son la metmorfina y acarbosa, fármacos de uso común para la diabetes tipo 2, de los que se están investigando sus posibles efectos antienvejecimiento, debido a su capacidad para mejorar el metabolismo celular, reducir la inflamación y otros factores.

Inmaculada Tasset, Rafael Solana, Ana María Cuervo y María Paz Aguilar, este miércoles en Córdoba. / Manuel Murillo

¿Está presente Córdoba de alguna forma en sus investigaciones?

Sí, mi mejor colaboradora en Córdoba es Inmaculada Tasset, profesora del departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la UCO, que fue la que ayudó a descubrir que la autofagia mediada por chaperona, si se repara en animales ancianos, estos viven más y están mas sanos. Además, colabora con mi grupo el también cordobés Antonio Díaz Carretero.

No sé si ocurrirá también en Estados Unidos, donde reside y trabaja, pero en España se vive desde hace años un auténtico ‘boom’ en la ingesta de suplementos de todo tipo para mejorar la salud. ¿Qué valoración le merece?

En Estados Unidos ocurre igual, potenciado sobre todo por los ‘influencer’. En el ámbito de la limpieza celular, también hay suplementos, pero no se han testado aún en suficiente cantidad de población. Con los suplementos debería ocurrir como con la ropa. Si vas a comprar una prenda seleccionas la que te siente bien y no compras cualquier cosa al azar. Pues debe ser igual con un suplemento. No se puede comprar cualquier cosa que no esté regulada por la agencia correspondiente. En la actualidad, no se obliga a que estos productos demuestren su eficacia y necesitamos más información. En Estados Unidos se van a hacer estudios clínicos sobre suplementos, que espero aporten información, porque creo que vamos a aprender mucho acerca de en qué personas funciona y en quiénes no.

A pesar de que la esperanza de vida no deja de crecer, esto no va acompañado de un mayor número de geriatras. ¿Estima que debería haber más?

Sí debería haber más porque el número de personas que va a requerir de esta atención está aumentando. En Estados Unidos, por ejemplo, se está potenciando el desarrollo de profesionales en la gerociencia (disciplina científica interdisciplinaria relativamente nueva que se enfoca en entender cómo la biología del envejecimiento se relaciona con la biología de las enfermedades) y en el desarrollo de mecanismos de prevención de las enfermedades vinculadas tradicionalmente al envejecimiento