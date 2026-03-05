Víctimas de Adamuz piden que no haya más "contaminación o falsificación" de pruebas: "Confiamos en la justicia"

El portavoz de la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), Mario Samper, ha pedido este jueves que no haya "más contaminaciones, ocultación de pruebas o falsificación de datos" relativos al siniestro y ha expresado su confianza en la justicia para garantizar una "investigación exhaustiva, transparente e imparcial".

Samper se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, el mismo día en que las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid acogen la apertura de las cajas negras de los dos trenes siniestrados en el accidente en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos el domingo 18 de enero.

"El peso de la ley debe caer sobre las personas que están impidiendo una investigación limpia" Mario Samper — Portavoz de la plataforma de afectados por el accidente ferroviario de Adamuz

En su opinión, la apertura de estas cajas negras, de la que no se conocerá información "hasta la próxima semana", aportará "datos técnicos" sobre la circulación de los trenes aquel día pero no espera grandes cambios porque "la investigación está más o menos clara y más o menos se sabe qué es lo que ocurrió".

Tras las advertencias de la jueza de Montoro encargada del caso al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por la retirada de material sin autorización, Samper ha lamentado que se "sigan sumando errores y actuaciones que nos parecen ilegales de gran trascendencia" y ha defendido que "el peso de la ley debe caer sobre las personas que están impidiendo que haya una investigación limpia y transparente".

"Nos parece muy indignante, estamos bastante tristes y enfadados porque que una empresa pueda retirar objetos que están siendo objeto de una investigación. No sé cómo se han atrevido a hacer esto", ha subrayado.

La plataforma de afectados suma más 180 miembros

Samper ha lamentado igualmente que una semana después de la constitución formal de la plataforma, que suma ya más de 180 miembros, "no tenemos oficialmente contacto" con ninguna administración más allá del nivel provincial de Huelva. No obstante, ha valorado la decisión de la Junta de Andalucía de personarse en la causa judicial porque "la demanda está en marcha y, si hay más, quizá haya más presión porque se esclarezca la verdad".

En cualquier caso, el portavoz de la plataforma ha asegurado que las víctimas del accidente "no tenemos excesiva prisa porque sabemos que estos procesos son largos, pero sí tenemos mucho interés en que no haya más contaminaciones, más ocultación de pruebas o más falsificación de datos".

"Esa es nuestra máxima preocupación, prisa yo realmente no tengo, lo que necesitamos es una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y confiamos en la justicia para que esto sea así y desde luego esperamos que no haya más interferencias por parte de las empresas responsables sobre las pruebas que se están estudiando", ha recalcado.

Por último, Samper se ha mostrado escéptico sobre que finalmente haya asunción de responsabilidades políticas por el siniestro. "Tengo grandes dudas al respecto, pero lo vamos a exigir. Ya tenemos otros casos en España de otros accidentes en donde finalmente no se han asumido esas responsabilidades y nos tememos que esto pueda ser así, pero nosotros ejerceremos presión para que esto sea así. No hay indicios de que lo vayan a hacer, pero vamos a intentarlo", ha concluido.