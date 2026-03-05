Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, ha abierto este jueves la posibilidad de incluir en el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) una ampliación de la edificabilidad en altura con la que cuenta la ciudad. El debate sobre permitir edificios de viviendas con más de siete plantas (baja más seis en altura) no es nuevo y es una demanda del sector de la construcción, que entiende que así se abaratan costes y también sale más económico el mantenimiento a los propietarios.

Durante su participación en el foro Panorama Inmobiliario Córdoba 2026 organizado por obranuevaencordoba.es, y en conversación con el vicepresidente de Inmobiliario de Construcor, Álvaro Carrión, Torrico ha dicho que el debate sobre esa ampliación de las alturas permitidas "podría estar en el próximo PGOM". En Córdoba ya hay edificios que superan esas siete plantas, la Torre del Agua, por ejemplo, pero para poder hacerlo hay que modificar los planes parciales.

Vista de gran parte de la ciudad desde la Torre del Agua. / Manuel Murillo

El debate en sí se ha generado durante la celebración, en el citado foro, de la mesa redonda Nuevo PGOM de Córdoba. Claves del plan, impacto en el desarrollo urbano y oportunidades de futuro. Las opiniones sobre este asunto siempre han sido diversas, pues la clave está entre el expansionismo para hacer más sostenible el mercado y la idiosincrasia de una ciudad muy medida en tema de alturas. Hacia mantener esa idiosincrasia tira, por ejemplo, el decano del Colegio de Arquitectos de Córdoba, Juan Eusebio Benito, que durante la mesa redonda ha manifestado que "la imagen urbana que tiene Córdoba es fundamental y una de sus riquezas es que no te encuentras con grandes alturas".

Para Benito, que ha reconocido que, quizá, "no tengo la mentalidad del promotor", sí que se podría estudiar ese aumento, pero aboga más por un urbanismo que debería ser "algo más humano". Sí rechaza, sin ambages, aumentar en alturas edificios ya construidos en barrios asentados.

Perder el miedo a la altura

Una opinión diferente tiene el arquitecto Rafael Castelló, que cree que "aumentar la densidad de los futuros crecimientos es bueno" y hacerlo hacia arriba, porque ejecutar una subida en suelo sería ocupar mucho más espacio. Para Castelló, "ese miedo a la altura que ha sido superado en muchas ciudades debemos perderlo", aunque entiende que deberían establecerse límites y zonas donde aplicar esas plantas de más.

Por su parte, el director territorial en Andalucía Occidental de Neinor, Alfonso Losada, no ha hablado tanto de crecer hacia arriba, sino de la necesidad de aumentar la densidad de vivienda por espacio. En este punto, ha dicho que "más edificabilidad debe ir acompañada de más viviendas y no de viviendas más grandes", cuyo precio al final repercutiría en el comprador.