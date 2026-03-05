La UCO inviste como Doctora Honoris Causa a Ana María Serrano, figura clave en atención temprana

La emoción y el reconocimiento se dieron la mano este jueves en el Rectorado: la Universidad de Córdoba (UCO) invistió como Doctora Honoris Causa a la profesora Ana María Da Silva Pereira Henriques Serrano, una de las figuras más influyentes a nivel internacional en atención temprana. La institución, según la información difundida por la propia UCO, celebró un acto solemne con presencia de autoridades académicas e institucionales.

Con esta investidura, la UCO alcanza la cifra redonda de 50 nombramientos Honoris Causa desde que en 1976 concediera por primera vez su máxima distinción al patólogo veterinario alemán Leo Clemens Schulz. Además, el reconocimiento tiene un componente inédito: es el primero que procede del ámbito de Ciencias de la Educación y Psicología, impulsado desde el Departamento de Psicología y respaldado por el Departamento de Enfermería, Farmacología y Fisioterapia, el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) de la Universidad y la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología.

Una trayectoria ligada a la infancia vulnerable

Psicóloga de formación y doctora en Estudios de la Infancia por la Universidade do Minho, Ana María Serrano ha desarrollado una carrera marcada por la defensa de la infancia en situación de vulnerabilidad y por la construcción de modelos de intervención rigurosos e inclusivos. Desde 1994 ejerce como profesora en la Universidade do Minho, donde ha formado a generaciones de profesionales en Educación Especial y Atención Temprana, además de ser pionera en la creación de uno de los primeros programas de Máster en Intervención Temprana en Portugal.

En el plano institucional, desde 2012 preside la European Association of Early Childhood Intervention (EURLYAID), desde donde ha impulsado estándares europeos de calidad, marcos de competencias y guías de buenas prácticas que orientan políticas públicas. También integra el comité coordinador de la International Society on Early Intervention (ISEI) y es miembro del Technical Advisory Group on Early Childhood Intervention de UNICEF para Europa y Asia Central, asesorando en la implantación de sistemas nacionales de intervención temprana.

En su discurso de bienvenida, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, reivindicó la tradición del Honoris Causa como un “solemne acto de reconocimiento profundo al esfuerzo, talento y compromiso con la sociedad”, y subrayó que ante desafíos complejos la respuesta “no debe ser el repliegue ni la simplificación”, sino el papel de la Universidad como espacio de pensamiento crítico.