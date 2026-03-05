La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las claves del futuro PGOM, la llamada a la tranquilidad de Planas tras las amenazas de Trump y la preocupación de los vecinos de El Higueral centran los titulares vespertinos
Hace unas semanas comenzó una pesadilla para los habitantes de la aldea cordobesa de El Higueral, consecuencia del tren de borrascas. El agua brota en algunas de las casas desde hace días y no encuentran solución al problema. Así viven este drama los vecinos. En otro orden de cosas, el futuro PGOM de Córdoba dotará de mayor autonomía a la hora de aprobar los informes arqueológicos necesarios para iniciar muchas obras. Según ha avanzado el presidente de la GMU, esta será una de las claves del Plan General de Ordenación Municipal, que si todo marcha según lo previsto estará acabado antes de que acabe el mandato. Por otra parte, tras las amenazas de Trump a España, el ministro de Agricultura ha llamado a la calma y ha recalcado que el Gobierno tiene "si procede, instrumentos de respuesta al respecto".
- El Higueral recuerda cómo brotó el agua del suelo: "Ha roto el venero de Maroto"
- El futuro PGOM de Córdoba agilizará trámites de obras sin necesidad de pasar por Patrimonio
- El ministro Planas defiende los instrumentos de defensa comercial de la Unión Europea ante las amenazas de EEUU
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El precio del barril de petróleo se dispara: estas son las gasolineras más baratas de Córdoba para llenar el depósito
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- El presidente de Caja Rural del Sur en Córdoba respecto a la Guerra contra Irán: "Es el peor escenario posible: la incertidumbre"
- La apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba, pendiente de la decisión de un facultativo
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Una víctima de abusos sexuales en la infancia, en Córdoba: "Con 10 años ya tenía pensamientos de suicidio"
Provincia
- La jueza de Montoro prohíbe a Adif realizar trabajos en la zona del accidente de Adamuz sin preaviso de quince días
- Concluye "sin incidencias" la apertura de las cajas negras de los trenes accidentados en Adamuz
- Covap destaca la necesidad de que el sector agroganadero comunique en positivo su valor y aportación social y económica
Campo
Cultura
- Ocio ‘multidisciplinar’ este finde en Córdoba con propuestas feministas por el 8M, el carnaval de ‘El Selu’ y conciertos para todos los estilos
España
Internacional
- Europa envía buques de guerra a Oriente Medio pero se divide ante el uso por EEUU de las bases militares contra Irán
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba