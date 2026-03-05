Hace unas semanas comenzó una pesadilla para los habitantes de la aldea cordobesa de El Higueral, consecuencia del tren de borrascas. El agua brota en algunas de las casas desde hace días y no encuentran solución al problema. Así viven este drama los vecinos. En otro orden de cosas, el futuro PGOM de Córdoba dotará de mayor autonomía a la hora de aprobar los informes arqueológicos necesarios para iniciar muchas obras. Según ha avanzado el presidente de la GMU, esta será una de las claves del Plan General de Ordenación Municipal, que si todo marcha según lo previsto estará acabado antes de que acabe el mandato. Por otra parte, tras las amenazas de Trump a España, el ministro de Agricultura ha llamado a la calma y ha recalcado que el Gobierno tiene "si procede, instrumentos de respuesta al respecto".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cultura

España

Noticias relacionadas

Internacional