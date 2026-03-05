Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las claves del futuro PGOM, la llamada a la tranquilidad de Planas tras las amenazas de Trump y la preocupación de los vecinos de El Higueral centran los titulares vespertinos

Una vecina de El Higueral observa una fuente desbordada que se alimenta de un venero cercano.

Una vecina de El Higueral observa una fuente desbordada que se alimenta de un venero cercano. / A. J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Hace unas semanas comenzó una pesadilla para los habitantes de la aldea cordobesa de El Higueral, consecuencia del tren de borrascas. El agua brota en algunas de las casas desde hace días y no encuentran solución al problema. Así viven este drama los vecinos. En otro orden de cosas, el futuro PGOM de Córdoba dotará de mayor autonomía a la hora de aprobar los informes arqueológicos necesarios para iniciar muchas obras. Según ha avanzado el presidente de la GMU, esta será una de las claves del Plan General de Ordenación Municipal, que si todo marcha según lo previsto estará acabado antes de que acabe el mandato. Por otra parte, tras las amenazas de Trump a España, el ministro de Agricultura ha llamado a la calma y ha recalcado que el Gobierno tiene "si procede, instrumentos de respuesta al respecto".

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Campo

Cultura

Noticias relacionadas

