La actualidad del jueves 5 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La construcción de 30.000 nuevas viviendas en el desarrollo urbanístico de Córdoba; el adiós de Air Nostrum al aeropuerto de la ciudad y la situación desesperada de los vecinos de Guadalvalle marcan el inicio de la jornada

Obras en Huerta Santa Isabel Oeste, en Córdoba.

Obras en Huerta Santa Isabel Oeste, en Córdoba. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Ciudad Jardín de Poniente 2, el nuevo barrio cuya licitación es inminente, permitirá la construcción de más de un millar de pisos que se suman a diversos proyectos en marcha para un total de 30.000 nuevas viviendas en Córdoba. El desarrollo urbanístico de la ciudad marca un boletín vespertino que tiene otros dos focos informativos. El primero, el adiós de Air Nostrum al aeropuerto de Córdoba, ya que la aerolínea no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano. Y el segundo, la situación desesperada de los vecinos de Guadalvalle, que un mes después de las inundaciones siguen viviendo entre centímetros de lodo.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Internacional

TEMAS

