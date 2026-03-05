Ciudad Jardín de Poniente 2, el nuevo barrio cuya licitación es inminente, permitirá la construcción de más de un millar de pisos que se suman a diversos proyectos en marcha para un total de 30.000 nuevas viviendas en Córdoba. El desarrollo urbanístico de la ciudad marca un boletín vespertino que tiene otros dos focos informativos. El primero, el adiós de Air Nostrum al aeropuerto de Córdoba, ya que la aerolínea no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano. Y el segundo, la situación desesperada de los vecinos de Guadalvalle, que un mes después de las inundaciones siguen viviendo entre centímetros de lodo.

