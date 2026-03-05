La actualidad del jueves 5 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La construcción de 30.000 nuevas viviendas en el desarrollo urbanístico de Córdoba; el adiós de Air Nostrum al aeropuerto de la ciudad y la situación desesperada de los vecinos de Guadalvalle marcan el inicio de la jornada
Ciudad Jardín de Poniente 2, el nuevo barrio cuya licitación es inminente, permitirá la construcción de más de un millar de pisos que se suman a diversos proyectos en marcha para un total de 30.000 nuevas viviendas en Córdoba. El desarrollo urbanístico de la ciudad marca un boletín vespertino que tiene otros dos focos informativos. El primero, el adiós de Air Nostrum al aeropuerto de Córdoba, ya que la aerolínea no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano. Y el segundo, la situación desesperada de los vecinos de Guadalvalle, que un mes después de las inundaciones siguen viviendo entre centímetros de lodo.
- Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
- El aeropuerto de Córdoba pierde una conexión: Air Nostrum no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano
- «Parece que ha pasado un tsunami»: Guadalvalle, entre centímetros de lodo y la desesperación un mes después de las inundaciones
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento refuerza el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología en puntos clave
- ¿Cómo afectaría el embargo anunciado por EEUU a las empresas de Córdoba? La provincia se juega una millonaria cantidad en ventas
- La odisea de un cordobés para volver a casa desde Oriente Próximo tras el estallido de la guerra: "Ha sido complicado"
- Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba
- Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido
- El CMC de Córdoba exige información sobre la marcha de la ordenanza de veladores al Ayuntamiento
- Francisco Aranda, presidente de la patronal de logística: «Córdoba puede ser el Silicon Valley de la logística en España»
Provincia
- Lucena destinará 110.000 euros a la remodelación del parque del Cascajar, que incluirá un parque canino
Deportes
Cultura
- Ocio ‘multidisciplinar’ este finde en Córdoba con propuestas feministas por el 8M, el carnaval de ‘El Selu’ y conciertos para todos los estilos
Internacional
- EEUU intensifica el frente naval en la guerra y hunde con un torpedo un buque de Irán con 180 tripulantes
- La Casa Blanca asegura que España "ha aceptado cooperar militarmente con EEUU" y el Gobierno lo niega
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia