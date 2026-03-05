El presidente de Caja Rural del Sur en Córdoba respecto a la Guerra contra Irán: "Es el peor escenario posible: la incertidumbre"

El presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha participado este jueves, 5 de marzo, en un acto celebrado en la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), donde ha advertido de la “incertidumbre” económica y ha lamentado que “es lo peor que puede pasar” para el tejido empresarial.

Acompañado por el presidente de CECO, Antonio Díaz, García-Palacios ha asegurado que las empresas se enfrentan “al peor escenario posible: la incertidumbre”, porque dificulta que puedan tomar decisiones “sin ciertas dosis de certeza”. A su juicio, esta situación “produce casi un colapso del sistema económico” y se suma a otros factores, como la guerra de Ucrania, que, según ha dicho, “nos ha vapuleado”.

En este contexto, el presidente de Caja Rural del Sur ha arremetido contra el Gobierno de España por su posición, al considerar que “sigue demostrando poco apego a quien representa el 99% del tejido empresarial” y a quien aporta “más del 60% del valor añadido bruto” y emplea “casi el 70% de la mano de obra” del país.

Por su parte, Díaz ha recordado que, en el caso de Córdoba, los productos agroalimentarios se encuentran entre los más expuestos a este tipo de escenarios. García-Palacios ha recalcado además que Caja Rural del Sur, fruto de la unión de tres entidades, entre ellas la antigua caja cordobesa, mantiene una vinculación estrecha con la provincia: “No es que miremos a Córdoba con especial atención, es que desde Córdoba miramos al exterior”.