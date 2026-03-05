Paco Lobatón defiende la necesidad de una fiscalía especializada para las personas desaparecidas en España

La Fundación Quién Sabe Dónde Global, que preside Paco Lobatón, aboga por la puesta en marcha de una fiscalía especializada para que centralice todo lo relacionado con las personas desaparecidas.

Lobatón, en una entrevista con Efe, ha señalado que una fiscalía especializada tendría "la máxima efectividad" porque muchas familias, "además del desconcierto de a dónde me dirijo o cómo me dirijo, no tienen los recursos necesarios para tener una asistencia jurídica y protección".

En su opinión, "el amparo que les daría la fiscalía garantizaría esa asistencia básica a la que tiene derecho cualquier ciudadano" y ha defendido que la aspiración en el futuro sería contar con un juzgado específico.

Encuentro nacional

Este será uno de los temas que se debatirán en las jornadas En su nombre. Creación compartida para afrontar la ausencia, que se celebran por primera vez fuera de Madrid, en este caso en Córdoba dentro del Encuentro nacional de Familiares de Personas Desaparecidas que organiza la Fundación Quién Sabe Dónde Global.

La Fundación está trabajando en la redacción de un estatuto como embrión de una futura ley en la que, entre otras cuestiones, se recoge la necesidad de "una ley que no hiera", que cambie el concepto por el de "desaparecido no retornado", sobre todo, a la hora de que las familias tengan que firmar las "declaraciones de fallecimiento", que implican un gran "palo emocional".

Unos 7.000 desparecidos

En España, según Lobatón, hay alrededor de 7.000 personas en búsqueda activa; la Fundación "lo primero que hace es acompañar" a la familias para después "ser útiles frente a las administraciones".

En esa primera función de acompañamiento existe también "una aportación de información" porque, según ha explicado Paco Lobatón, "el efecto primero ante una desaparición es el desconcierto, la perplejidad, el decir a dónde voy, a quién me dirijo, qué hago, qué pasos doy".

En todo ese proceso, los familiares de personas desaparecidas cuentan con el "trabajo de muchas asociaciones y de nuestra propia fundación", según Lobatón, que ha destacado que "se han ido consiguiendo recursos muy importantes" como el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, adscrito al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Seguridad, que se creó en 2018.

Las alrededor de 7.000 personas desaparecidas en España afectan de media a unas 4 ó 5 personas por cada una, según la Fundación, lo que "muestra el impacto social que tiene en nuestro país".

Lobatón tambiéin ha considerado imprescindible considerar el impacto psicológico que "de manera individualizada" sufre cada uno de los familiares de una persona desaparecida.

Se trata, ha asegurado, de "un pacto traumático equiparable al de un escenario bélico o al que sufren las mujeres víctimas de violencia de género".

Los familiares de personas desaparecidas, que nunca dejan de buscar, viven una "incertidumbre que no deja espacio para el duelo, viven una negación del duelo" y tienen "el legítimo derecho a saber no solo el paradero, sino la suerte que han corrido sus seres queridos desaparecidos".