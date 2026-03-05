Tragedia ferroviaria
La jueza de Montoro prohíbe a Adif realizar trabajos en la zona del accidente de Adamuz sin preaviso de quince días
Adif solicitó permiso para sustituir un tramo de carril en la vía afectada por el accidente, pero la jueza lo ha denegado
La jueza de Montoro que instruye la investigación del accidente ferroviario de Adamuz denegó este miércoles a Adif la realización de trabajos en el entorno del siniestro sin un preaviso mínimo de quince días.
La magistrada responde así al escrito presentado por la empresa pública este lunes ante el Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, en el que solicitaba autorización para efectuar labores de mantenimiento en el punto kilométrico 317,264, a poco más de un kilómetro del lugar de la tragedia, en la vía 2, durante la noche del 3 al 4 de marzo.
Según la petición de Adif, los trabajos consistían en la sustitución de una sección de carril de 36 metros de longitud. La empresa añadía que el carril retirado “quedará debidamente custodiado y a disposición de cualquier autoridad o investigación”.
La jueza lo deniega
Sin embargo, la jueza ha ordenado a Adif que “se abstenga de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria” en el tramo de Adamuz sin comunicarlo con al menos quince días de antelación y siempre condicionado a la correspondiente autorización judicial.
Nuevo choque con Adif
No es el primer desencuentro entre la instructora y la empresa pública. Hace unas semanas, la Guardia Civil advirtió en un oficio de que Adif se había llevado material relacionado con el accidente sin autorización judicial, lo que motivó una providencia que obligaba a la empresa a reponer las evidencias y advertía de que esa actuación podría acarrear responsabilidades penales.
