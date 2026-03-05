Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de marzo de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Charla ‘Platería y moda’

Charla ‘Platería y moda’ / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Fundación Antonio Gala

Charla ‘Platería y moda’

En el marco del acuerdo de colaboración cultural con la Mutualidad de Previsión Social de Orífices y Plateros de Córdoba, se celebrará una enriquecedora conversación que une dos mundos a través del idioma común del oficio. La mesa contará con la presencia de Francisco Vera, y Petro Valverde, en una charla que estará moderada por el escritor Antonio Reina.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

19.30 horas.

Conferencia

‘El despertar a la vida de Egipto’

Maite Mascort pronunciará la conferencia Dios niño, dentro del ciclo El despertar a la vida de Egipto. Infancia y Adolescencia en el antiguo Egipto. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.

Ángel de Saavedra, 9.

19.00 horas.

Ciclo ‘La palabra encendida’

Charla ‘la córdoba de Averroes’

Jesús Sánchez Adalid, escritor y jurista, hablará sobre la Córdoba de Averroes. Presentará el acto Matilde Cabello, poetisa y escritora. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA . Cajasur (Salón de actos).

Gran Capitán, 13.

19.30 horas.

Casa Árabe

Conferencia a cargo de Helena de Felipe

La sesión inaugural del ciclo Espacios Amaziges tendrá como invitada a Helena de Felipe, de la Universidad de Alcalá con la conferencia Del Norte de África al Mágreb: el territorio y su población. Entrada libre.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

El café de los jueves

Experiencia en directo ‘¿Cómo se hace la radio?’

Ángel Porras grabará un programa de radio en el que habrá mucha y muy buena música, principalmente de las décadas de los 80’s y los 90’s.

CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur.

Camino Viejo de Almodóvar, s/n.

18.00 horas.

Ateneo de Córdoba

Presentación de ‘El regreso’

Antonio Varo Baena presentará su nueva antología narrativa El regreso acompañado de Ana Requena.

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.

Cuesta del Bailío, 3.

19.00 horas.

Literatura infantil

Sesiones de lectura

Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30) a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Rafa Blanes y Máximo Ortega.

CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia.

Varias.

17.00 y 18.00 horas.

