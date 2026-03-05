Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, jueves 5 de marzo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Fundación Antonio Gala
Charla ‘Platería y moda’
En el marco del acuerdo de colaboración cultural con la Mutualidad de Previsión Social de Orífices y Plateros de Córdoba, se celebrará una enriquecedora conversación que une dos mundos a través del idioma común del oficio. La mesa contará con la presencia de Francisco Vera, y Petro Valverde, en una charla que estará moderada por el escritor Antonio Reina.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.30 horas.
Conferencia
‘El despertar a la vida de Egipto’
Maite Mascort pronunciará la conferencia Dios niño, dentro del ciclo El despertar a la vida de Egipto. Infancia y Adolescencia en el antiguo Egipto. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Sala Vimcorsa.
Ángel de Saavedra, 9.
19.00 horas.
Ciclo ‘La palabra encendida’
Charla ‘la córdoba de Averroes’
Jesús Sánchez Adalid, escritor y jurista, hablará sobre la Córdoba de Averroes. Presentará el acto Matilde Cabello, poetisa y escritora. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA . Cajasur (Salón de actos).
Gran Capitán, 13.
19.30 horas.
Casa Árabe
Conferencia a cargo de Helena de Felipe
La sesión inaugural del ciclo Espacios Amaziges tendrá como invitada a Helena de Felipe, de la Universidad de Alcalá con la conferencia Del Norte de África al Mágreb: el territorio y su población. Entrada libre.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.00 horas.
El café de los jueves
Experiencia en directo ‘¿Cómo se hace la radio?’
Ángel Porras grabará un programa de radio en el que habrá mucha y muy buena música, principalmente de las décadas de los 80’s y los 90’s.
CÓRDOBA. Biblioteca Centro Cívico Municipal Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n.
18.00 horas.
Ateneo de Córdoba
Presentación de ‘El regreso’
Antonio Varo Baena presentará su nueva antología narrativa El regreso acompañado de Ana Requena.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.00 horas.
Literatura infantil
Sesiones de lectura
Habrá sesiones de lectura del ciclo La Hora del Cuento en las bibliotecas municipales Corredera (17.00), Central (17.30) y Villarrubia (17.30) a cargo, respectivamente, de Nieves Palma, Rafa Blanes y Máximo Ortega.
CÓRDOBA. Bibliotecas Corredera, Central y Villarrubia.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
