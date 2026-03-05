El futuro PGOM de Córdoba agilizará trámites de obras sin necesidad de pasar por Patrimonio

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado este jueves algunas de las claves que incluirá el futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), una herramienta de planificación urbanística en la que se trabaja con el objetivo de que esté lista antes de que finalice el actual mandato. Durante la celebración del foro Panorama Inmobiliario Córdoba 2026 organizado por obranuevaencordoba.es, Torrico ha informado de que la GMU, dentro de ese PGOM, se dotará de mayor autonomía a la hora de aprobar los informes arqueológicos necesarios para iniciar muchas obras.

En una conversación con el vicepresidente de Inmobiliario de Construcor, Álvaro Carrión, el presidente de Urbanismo ha adelantado que el objetivo es que las promotoras y empresas que vayan a impulsar ciertos proyectos puedan ahorrarse ciertos trámites relacionados, principalmente, con la aparición de restos arqueológicos. Y es que estos promotores, en palabras de Carrión, aseguran que este tipo de burocracia que se alarga más de lo deseado “nos mata”.

Sin pasar por Patrimonio

Torrico ha recordado que, en este tipo de casos, existe una regulación superior, la autonómica, y que no se puede pasar por encima. Pero sí se trabaja para que el PGOM pueda incluir cierta agilidad en este sentido. Según ha concretado el también presidente de Vimcorsa, excepto para actuaciones relacionadas con bienes de interés cultural (BIC) o para proyectos de índole significativa, los informes arqueológicos no deberán pasar por la Comisión de Patrimonio de la Junta, sino que será directamente Urbanismo quien emita el visto bueno.

Público asistente al foro profesional Panorama Inmobiliario Córdoba 2026. / A. J. GONZÁLEZ

Modificación integral de la normativa

Por otro lado, y ya de forma paralela a ese PGOM (sin tener que esperar a su entrada en vigor), Torrico ha informado de la modificación integral de la normativa actual para procurar mayor agilidad en los trámites urbanísticos. Teniendo de base la ley autonómica urbanística (la Lista), lo que busca la GMU es aportar conceptos más claros y sencillos que sirvan para agilizar ciertos trámites que los promotores todavía entienden como demasiado dilatados.

Futuros suelos

Sobre el desarrollo del PGOM, Torrico ha recordado que se abordará “la disponibilidad de suelo”, un bien escaso en Córdoba, según los constructores y los promotores. “La disponibilidad de suelo se abordará desde el PGOM, sin renunciar a que se sigan desarrollando los suelos contemplados en el PGOU”, ha señalado.