Galardones
La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo
El proyecto Climafarm, de la Universidad de Córdoba, ha sido galardonado en investigación agroalimentaria, mientras que la Fundación Don Bosco Córdoba ha recibido el premio en Acción Social Solidaria
Córdoba pone el foco en la innovación, la solidaridad y el talento joven. La Fundación Caja Rural del Sur ha celebrado este jueves la entrega de los 15º Premios Ricardo López Crespo en las instalaciones del Real Círculo de la Amistad, donde se ha reconocido a proyectos y personas destacadas en investigación agroalimentaria, acción social, patrimonio, emprendimiento y excelencia académica.
Los premios cuentan con una dotación económica de 4.000 euros por categoría, además de una estatuilla alegórica de la Fundación.
Premios con acento cordobés
En la categoría de Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria, el proyecto premiado ha sido Climafarm, un sistema de climatización sostenible para la producción láctea desarrollado por el Grupo Operativo Climafarm y el grupo de investigación TEP 974 RATE de la Universidad de Córdoba (UCO). El accésit ha recaído en Digecofly, centrado en la transición digital para el seguimiento de la mosca del olivo y la toma de decisiones con control remoto.
En Acción Social Solidaria, el reconocimiento principal ha sido para la Fundación Don Bosco Córdoba, mientras que el Ayuntamiento de Montemayor ha recibido el accésit por el proyecto Especiales.
Innovación, patrimonio y juventud emprendedora
En Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial, el premio ha distinguido a e-Scribano por su trabajo de digitalización e Inteligencia Artificial aplicado al patrimonio documental de la Córdoba del Siglo de Oro. El accésit ha sido para la adecuación y restauración del local y decorado del estudio fotográfico de Rafael Garzón como local comercial.
En Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores, el jurado ha concedido el premio ex aequo a Academia de Pastoreo Inducan, impulsada por Daniel Illescas, y a Pallet Sure, presentada por Juan Luis Blanco.
Por último, en la categoría de Mejor Expediente Académico de Grado de la Universidad de Córdoba, la premiada ha sido María Blanca del Valle Fernández, graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.
Con esta entrega, la Fundación refuerza en Córdoba un mensaje claro: apoyar la investigación, la acción social, la conservación del patrimonio y el emprendimiento joven no es solo un reconocimiento, también es una apuesta por el futuro de la provincia.
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba