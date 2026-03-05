La Fundación Caja Rural del Sur premia la investigación, acción social y emprendimiento joven con los 15º Premios Ricardo López Crespo

Córdoba pone el foco en la innovación, la solidaridad y el talento joven. La Fundación Caja Rural del Sur ha celebrado este jueves la entrega de los 15º Premios Ricardo López Crespo en las instalaciones del Real Círculo de la Amistad, donde se ha reconocido a proyectos y personas destacadas en investigación agroalimentaria, acción social, patrimonio, emprendimiento y excelencia académica.

Los premios cuentan con una dotación económica de 4.000 euros por categoría, además de una estatuilla alegórica de la Fundación.

Premios con acento cordobés

En la categoría de Proyectos de I+D+i en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria, el proyecto premiado ha sido Climafarm, un sistema de climatización sostenible para la producción láctea desarrollado por el Grupo Operativo Climafarm y el grupo de investigación TEP 974 RATE de la Universidad de Córdoba (UCO). El accésit ha recaído en Digecofly, centrado en la transición digital para el seguimiento de la mosca del olivo y la toma de decisiones con control remoto.

En Acción Social Solidaria, el reconocimiento principal ha sido para la Fundación Don Bosco Córdoba, mientras que el Ayuntamiento de Montemayor ha recibido el accésit por el proyecto Especiales.

La Fundación Caja Rural del Sur ha celebrado la entrega de los 15º Premios Ricardo López Crespo en las instalaciones del Real Círculo de la Amistad. / Víctor Castro

Innovación, patrimonio y juventud emprendedora

En Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico Provincial, el premio ha distinguido a e-Scribano por su trabajo de digitalización e Inteligencia Artificial aplicado al patrimonio documental de la Córdoba del Siglo de Oro. El accésit ha sido para la adecuación y restauración del local y decorado del estudio fotográfico de Rafael Garzón como local comercial.

Público en el salón Liceo del Círculo de la Amistad, donde se ha celebrado la entrega de los 15º Premios Ricardo López Crespo. / Víctor Castro

En Iniciativas Empresariales promovidas por Jóvenes Emprendedores, el jurado ha concedido el premio ex aequo a Academia de Pastoreo Inducan, impulsada por Daniel Illescas, y a Pallet Sure, presentada por Juan Luis Blanco.

Por último, en la categoría de Mejor Expediente Académico de Grado de la Universidad de Córdoba, la premiada ha sido María Blanca del Valle Fernández, graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas.

Con esta entrega, la Fundación refuerza en Córdoba un mensaje claro: apoyar la investigación, la acción social, la conservación del patrimonio y el emprendimiento joven no es solo un reconocimiento, también es una apuesta por el futuro de la provincia.