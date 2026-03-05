La Fundación Bangassou busca fondos para una escuela en Bandoufou con su comida benéfica en Córdoba

La Fundación Bangassou ha dado a conocer en Córdoba los detalles de la comida benéfica anual que este año cumplirá 26 ediciones desde que se celebró por primera vez en el año 2000 para recaudar fondos para la Diócesis de Bangassou. "Lo que empezó como una reunión de amigos y familia del obispo, Juan José Aguirre, se ha convertido en un fenómeno social en Córdoba y en otros sitios desde donde acuden personas para colaborar", ha explicado el propio obispo en el Círculo de la Amistad, donde tendrá lugar la cena el próximo 14 de marzo.

Según han adelantado, "este año se han desbordado todas las previsiones imaginables y ya a mediados de febrero, un mes antes de la comida, se completó prácticamente el aforo y hemos tenido que decirle a mucha gente que no podíamos atenderlos porque no había mesas ni sitios disponibles". Sin más disponibilidad, han llamado a los interesados a ayudar con su aportación en la fila 0 a través de la cuenta de la fundación con Bizum 01655.

Premio José Luis Caballero al Grupo Pérez-Barquero

Este año, la Fundación Bangassou ha otorgado el octavo Premio José Luis Caballero al Grupo Pérez-Barquero, empresa bodeguera cordobesa, que desde hace 15 años colabora ininterrumpidamente con la comida benéfica de la Fundación aportando todo el vino blanco, tinto y dulce que se consume durante la comida. Dicho premio se entregará durante la comida benéfica y será recogido por el presidente del grupo, Rafael Córdoba García.

Los fondos que se recauden este año se destinarán a la Construcción de una escuela de primaria en Bandoufou. El proyecto del año pasado fue Taller de fabricación de jabón para mujeres en Bakouma y se pudo financiar en su totalidad gracias a lo conseguido con la comida solidaria del pasado año.

La fundación ha aprovechado la ocasión para agradecer a Nicolás de Bari, presidente del Círculo de la Amistad, la colaboración de la institución desde los inicios de la comida benéfica así como a monseñor Aurelio Gazzera, obispo coadjutor de Bangassou, que asistirá también este año a la cita.

Sorteos y música durante la cena

Durante la noche, habrá sorteos de regalos donados por numerosas empresas y actuará el grupo de versiones Trueno Azul, que amenizará junto al DJ de Katmusic la tarde-noche, en la que está prevista también una recena para que no decaigan los ánimos.