Fepamic celebra el 25 aniversario de su centro de día en Córdoba

La Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (FEPAMIC) conmemora este jueves el 25 aniversario de su Centro de Estancia Diurna en Córdoba, un centro de que desde 2001 ofrece atención integral a personas con discapacidad y que se ha consolidado como un espacio de referencia en la mejora de la calidad de vida, la promoción de la autonomía y la inclusión social.

En la actualidad, el centro atiende alrededor de 50 personas, que acuden al centro de lunes a viernes, en horario de 08.30 a 16.30 horas. El perfil general corresponde a personas con discapacidad física, en muchos casos asociada a discapacidad cognitiva, mental o sensorial. Entre las patologías más frecuentes se encuentran tetraplejias y hemiplejias —derivadas de parálisis cerebral infantil o accidentes cerebrovasculares— así como enfermedades degenerativas neuromusculares como la ataxia.

El equipo interdisciplinar está formado por profesionales de fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia, así como monitores y monitoras de manualidades, informática y ocio y tiempo libre, personal cuidador y conductores de transporte adaptado.

Más allá de la atención profesional, el centro destaca por la implicación humana de su plantilla. “Aquí no solo trabajamos con personas, trabajamos junto a ellas y a sus familias. Con el paso de los años se crean vínculos muy fuertes que forman parte de nuestra identidad como equipo”, señala Bernardo Moreno, director del centro.

Ocio, participación y vida en comunidad

Junto a la atención terapéutica y los apoyos especializados, las actividades de ocio y convivencia forman parte esencial del día a día del centro. Estos espacios favorecen la socialización, la autonomía y el bienestar emocional, convirtiéndose en un complemento clave para el desarrollo integral de las personas usuarias.

El centro atiende a 50 personas de lunes a viernes. / CÓRDOBA

En su programación, destacan algunas actividades como las salidas semanales a la piscina y a la playa durante los meses de verano, las sesiones de cine y las actividades compartidas con otras entidades del entorno en celebraciones como el Carnaval o la Semana Santa, reforzando así la participación activa en la vida social de la ciudad.

Un recurso pionero que dio origen a una red

El Centro de Estancia Diurna Fepamic en Córdoba supuso un hito en la provincia al convertirse en el primer centro especializado en la atención a personas con discapacidad física. Su puesta en marcha abrió nuevas posibilidades de apoyo y atención en el territorio, posicionándose como un recurso innovador en su momento y consolidándose con el tiempo como referente, también a nivel andaluz.

Con esta apertura, la entidad fue configurando su actual red de centros FEPAMIC, compuesta por tres centros de estancia diurna para personas con discapacidad física (Córdoba, Lucena y Fernán Núñez), uno específico para personas mayores en Córdoba, y una Residencia para personas gravemente afectadas.

Una doble celebración con sello Fepamic

La conmemoración de estos 25 años se enmarca además en un momento especial para la entidad. El pasado día 26, Fepamic celebró su 38 aniversario, acumulando casi cuatro décadas de trabajo continuo en la provincia para promover la inclusión y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

Unidad de día en Fepamic en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

Actualmente, Fepamic agrupa a 30 asociaciones y cuenta con un grupo empresarial que genera empleo para más de 750 personas, en su mayoría personas con discapacidad. Su actividad abarca la gestión de centros y recursos asistenciales, servicios de neurorehabilitación y desarrollo infantil, prestación de servicios a entidades públicas y privadas —como limpieza, jardinería o control de accesos—, apoyo educativo en centros escolares, proyectos de innovación social y acciones de sensibilización para visibilizar y desmitificar la discapacidad.

Dos aniversarios que reflejan una misma realidad: el compromiso firme de Fepamic con las personas, sus proyectos de vida y la construcción de una sociedad más inclusiva.