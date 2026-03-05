Los fallecidos en Córdoba el jueves 5 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este viernes, 6 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Visitación Esquinas Torres

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael

José Montiel López

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de San Rafael