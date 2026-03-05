Las facultades de Ciencias del Trabajo y Ciencias votarán para elegir decana el próximo 19 de marzo

La Universidad de Córdoba (UCO) anda inmersa este curso en la renovación o reelección de cargos. Mientras el actual rector, Manuel Torralbo, hace balance de su mandato en vísperas de la publicación del calendario del proceso electoral que se publicará este 9 de marzo, varias facultades han iniciado ya el proceso.

Es el caso de las facultades de Ciencias del Trabajo y de Ciencias, donde el pasado lunes se cerró el plazo provisional de presentación de candidaturas. En ambos casos, las elecciones de decano irán ligadas a las de junta de centro y junta de facultad. Además de estas facultades, se prevé que la de Veterinaria, cuyo actual decano es Manuel Hidalgo Prieto, celebre también elecciones este año, pero no antes del mes de mayo.

Cumplido el plazo para la presentación de posibles alegaciones, en ambos centros se ha presentado una única candidatura para el puesto de decana, ambas son mujeres. En Ciencias del Trabajo, Nuria Ceular acude en solitario a la reelección, como ya había anunciado mientras que en la facultad de Ciencias, solo se ha presentado una candidatura, la de Carmen Ruiz Roldán, que optará al puesto ocupado hasta ahora por María Paz Aguilar, actual decana.

Carmen Ruiz Roldán, vicedecana de Planificación y Coordinación Académica y profesora titular de Genética, es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Córdoba y ha participado en proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D, Unión Europea y Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía. Coautora de 22 artículos científicos, ha dirigido 4 tesis doctorales en la UCO, 2 trabajos fin de carrera en la Universidad SEK y dos trabajos fin de máster en la UCO.

También es socia fundadora en 2000 de la Empresa Canvax S.C., miembro de la Sociedad Española de Microbiología, de la Sociedad Internacional de Interacciones Moleculares Planta-Microbios, y de la Sociedad Americana de Microbiología. Sus principales líneas de investigación se centran en: mecanismos moleculares de patogénesis en Fusarium oxysporum, factores de transcripción que regulan enzimas líticas y biogénesis de la pared celular.

Calendario electoral

Tras la presentación de candidaturas y la publicación del censo provisional, el calendario electoral prevé la proclamación definitiva este viernes y el sorteo de las mesas el 9 de marzo. La campaña electoral se podrá desarrollar del 7 al 17 de marzo. La solicitud del voto anticipado en ambos casos se realizará del 4 al 6 de marzo y las votaciones se realizarán el día 13, en el caso del voto anticipado, y el 19 de marzo, en primera vuelta, de 10 a 17 horas.

La proclamación provisional del candidato electo será el día 20 de marzo y la definitiva, si no hay segunda vuelta, el día 26 de marzo.