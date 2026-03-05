Restaurantes
Ditaly, de La Mafia se sienta a la mesa, llega a Córdoba con su concepto de cocina italiana al horno
La marca especializada en cocina italiana al horno trae una estética moderna inspirado en Milán y una carta variada
La marca italiana Ditaly, perteneciente al grupo La Mafia se sienta a la mesa, ha abierto su primer restaurante en Córdoba. El centro de Córdoba cuenta desde hace unos días con un nuevo local que se suma a la oferta gastronómica italiana en la capital. Recientemente también abrió en Claudio Marcelo la pizzería 'Na Pizza Milano. Antes lo hizo Voltera con su concepto viral que sumerge al cliente en una historia romántica por la Toscana.
Ahora, Ditaly aterriza en la plaza de Chirinos, 2 con un concepto centrado en la cucina italiana al forno, donde el horno de piedra es el gran protagonista de la experiencia. El local de Ditaly apuesta por una decoración elegante y moderna inspirada en Milán para trasladar al comensal a la Italia más cosmopolita.
Con esta apertura, la cadena alcanza su sexto establecimiento en Andalucía y continúa creciendo en España y Andorra, donde ya suma 23 locales desde su nacimiento en 2019. El grupo zaragozano de La Mafia se sienta a la mesa cuenta ya con tres establecimientos en Córdoba.
La cocina de Ditaly
Uno de los pilares de la propuesta de Ditaly es el uso de ingredientes italianos con denominación de origen y los clásicos de la despensa italiana que protagonizan antipasti, ensaladas, carpaccios, focaccias o postres.
El elemento central de la cocina es el horno de piedra traído desde Nápoles, que permite cocinar pizzas a 400 grados en apenas 60 segundos. Pizzas que siguen un estilo napolitano contemporáneo. La carta del restaurante se completa con una amplia selección de platos, como los antipasti, el provolone al forno, la pasta, las ensaladas o las focaccias. En el apartado dulce sobresale la tarta de queso al horno.
Con esta apertura en Córdoba, Ditaly continúa ampliando su presencia en el sur de España y refuerza la estrategia de crecimiento del grupo La Mafia se sienta a la mesa, que apuesta por conceptos diferenciados dentro de la restauración italiana a través de tres marcas.
