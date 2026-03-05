Salud
El distrito Córdoba Guadalquivir bate récords de vacunación antigripal en residencias de mayores
Un total de 1.370 residentes en Córdoba y 614 en Guadalquivir han sido vacunados contra la gripe, destacando el esfuerzo del personal de enfermería y los centros residenciales
La delegada de Educación, María Jesús Botella, ha informado de las cifras récord de vacunación antigripal registrada este año en las residencias de mayores del distrito sanitario Córdoba Guadalquivir, donde el porcentaje de personas vacunadas ha sido especialmente elevado.
Según los datos facilitados, de una población de 1.534 residentes en el distrito Córdoba, se han vacunado 1.370, alcanzando un porcentaje de cobertura del casi el 90% mientras que en el distrito Guadalquivir, de una población de 680 personas, el número de vacunados ha sido de 614, lo que supone que el 90,2% de los mayores de residencias de esta zona se han vacunado.
Importancia de la concienciación
Botella ha felicitado a los responsables del distrito por el trabajo realizado para conseguir la concienciación de los mayores sobre la importancia de esta medida preventiva, para aumentar el número de personas institucionalizadas en residencias que están inmunizadas contra la gripe, ya que se trata de una población especialmente vulnerable por la presencia de diferentes patologías. Las autoridades sanitarias confían en que la alta tasa de vacunación se refleje en los datos sobre el impacto de esta patología respiratoria.
Hace dos días, la Consejería de Sanidad informó de los datos históricos de vacunación antigripal en Andalucía coincidiendo con el final de la campaña y destacó la cobertura récord, con 1.938.664 personas vacunadas. "Estas cifras superan la cobertura vacunal alcanzada en la campaña de 2022, la mayor hasta ahora", aseguró, subrayando que “estos datos reflejan una elevada aceptación de la vacunación”.
