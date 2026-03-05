La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra

"Bangkok amanece tranquila mientras yo sigo aquí, viviendo una experiencia que sé que, cuando termine, me habrá cambiado". Lo que empezó para María del Mar García de Soria Gómez como un viaje mochilero diferente se ha convertido en una pequeña lección de vida sobre la incertidumbre, la convivencia y la capacidad de adaptación en un contexto ya no solo de incertidumbre, sino en el que Oriente Próximo arde y la guerra se lleva por delante miles de vidas.

Todo comenzó cuando en Facebook apareció la propuesta de Patricia, una viajera mochilera experimentada que organizaba un recorrido por Tailandia para un pequeño grupo de desconocidos. Su planteamiento era sencillo: viajar con mochila, de forma económica y respetuosa y alejándose del turismo convencional. La idea convenció a cinco personas que apenas se conocían, entre ellas María del Mar, que es directora del Centro Cívico de La Fuensanta en Córdoba.

Entre el 17 de febrero y el 3 de marzo, Patricia dirigió a un grupo muy particular: "un grupo sesentón, yo, con 58 años, era la más joven; Rosa, con 70, la mayor", cuenta. Para muchos de ellos era la primera vez que viajaban de esta manera, durmiendo en hostels y en un estilo de viaje sencillo y sostenible: "Fue un viaje precioso", sostiene.

María del Mar posa con Rosa, la mayor del grupo de viajeros. / CÓRDOBA

La guerra casi les sorprende en mitad del trayecto

Pero la historia cambió en el último momento. Un día antes de regresar a España, justo cuando se disponían a hacer el check-in del vuelo, recibieron la noticia de su cancelación por el cierre del espacio aéreo sobre Emiratos Árabes debido al conflicto bélico. "Nuestro itinerario incluía una escala allí y nuestro vuelo salía el día 3 a las 06.00 horas, así que la situación podría habernos sorprendido en mitad del trayecto, por ejemplo en Doha".

Así, desde el 2 de marzo comenzó para ella otro viaje muy distinto. Un viaje menos turístico y mucho más emocional. Para ella, en situaciones así se ve con claridad cómo reaccionan las personas cuando la presión aprieta. Los nervios, la tensión o el miedo se apodera de la gente, pero María del Mar está convencida de que también se descubren valores como la solidaridad o la importancia de sentirse seguro, tan poco presente en estos días para tantas personas.

De los seis viajeros iniciales, cuatro volaban a Madrid y dos a Barcelona. Las compañeras de Barcelona encontraron antes una solución y se marcharon. El pequeño grupo de Madrid continúa reorganizando la situación sobre la marcha. "Muchos españoles que están aquí están bastante agobiados porque los precios de los vuelos de regreso se han disparado, llegando en algunos casos a los 4.000 euros".

Ante la situación, acudieron a la embajada de España en Bangkok. Allí les informaron de una opción: un vuelo directo a Madrid de unas 12 horas con la compañía Iberojet, que opera aproximadamente una vez por semana. María del Mar ha conseguido un billete para el día 20 por unos 450 euros, algo casi milagroso en el contexto actual. Ahora mismo tiene dos billetes: el original con Qatar Airways y el nuevo con Iberojet, esperando que alguno de los dos sirva para volver, cuanto antes mejor.

María del Mar posa con Patricia, la organizadora del viaje mochilero por Tailandia. / CÓRDOBA

Durante estas horas también ha tenido que aprender a manejarse en inglés o a tomar un taxo de aplicación. "Son pequeños aprendizajes que me llevaré conmigo y que no tienen precio. Incluso he aprendido dos palabras en tailandés, hola y gracias, acompañadas de una pequeña reverencia que aquí abre muchas puertas. Tailandia es un país tranquilo, con gente muy amable y servicial".

Mientras tanto, los españoles se organizan a través de grupos de WhatsApp para compartir información y ayuda. "La vida aquí es relativamente sencilla: un hostel cuesta unos 12 euros la noche y comer puede costar alrededor de 3 euros", asegura, lo que ayuda a sobrellevar la espera.

Las guerras, no contempladas en el convenio colectivo

Además, María del Mar sigue haciendo videollamadas y trabajando en lo que puede desde allí. En el convenio colectivo del Ayuntamiento esta circunstancia no se contempla, por lo que está utilizando días de vacaciones de 2026 para poder gestionar esta situación. Curiosamente, este tipo de imprevistos -guerras o conflictos que afectan al transporte internacional- no están contemplados en el convenio colectivo del Ayuntamiento, algo que -asegura- debería revisarse porque "cada vez están pasando más cosas".

En cualquier caso, María del Mar intenta quedarse con lo positivo. La experiencia, los aprendizajes, la capacidad de adaptación y la certeza de que viajar también significa enfrentarse a lo inesperado.

"Y en medio de todo esto no puedo evitar recordar una frase del cordobés Julio Anguita: Malditas sean las guerras y malditos los canallas que las hacen", concluye.