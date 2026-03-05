CSIF denuncia el cierre de 280 unidades en Córdoba y exige a la Junta un "compromiso real" con la escuela pública

Con el inicio del periodo de escolarización de marzo, CSIF Educación Córdoba ha lanzado un llamamiento a las familias para que apuesten por la matriculación en la educación pública en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. El sindicato enmarca esta petición en su campaña “Elige educación pública: calidad, equidad y profesionalidad”.

El responsable del Sector de Educación de CSIF Córdoba, Antonio Pachón, defiende que la educación pública es “un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria”, y subraya que es la red que garantiza el derecho universal a la educación “en todo el territorio”, con un papel especialmente relevante en el medio rural y en los pequeños municipios.

Campaña por la matriculación en centros públicos

CSIF sostiene que la escuela pública es la que mejor se adapta a las necesidades del alumnado por su oferta “más extensa y variada” de enseñanzas y programas, además de facilitar la conciliación familiar mediante distintos servicios. En ese contexto, la central sindical insiste en poner en valor el trabajo del profesorado y el funcionamiento de los centros públicos.

“El esfuerzo y el trabajo que se realiza en los centros educativos públicos ha puesto de manifiesto que la educación pública está en manos de los mejores docentes: profesionales expertos, con vocación y plenamente comprometidos con su alumnado”, afirma Pachón. El sindicato añade que quiere trasladar “todo el apoyo y reconocimiento” al conjunto de docentes.

Varias mochilas en una percha de un aula. / Marta Fernández Jara / Europa Press

CSIF denuncia el cierre de 280 unidades en Córdoba

Más allá del mensaje de campaña, CSIF eleva la crítica a la planificación educativa y reclama a la Junta de Andalucía un compromiso “real, claro y contundente” con la escuela pública. En ese sentido, denuncia el cierre de 280 unidades en Córdoba en Educación Infantil y Educación Primaria entre el curso 2019/2020 y el actual.

“Lo que no podemos permitir es que sea la escuela pública la que sostenga en solitario la bajada de la natalidad”, sostiene Pachón. Para el sindicato, el descenso demográfico debería convertirse en una oportunidad para fortalecer la red pública, reforzar la inclusión y avanzar en una atención más individualizada del alumnado, en lugar de justificar recortes de unidades.

CSIF también pone el foco en la atención a la diversidad, señalando que sobre la escuela pública recae “casi todo el esfuerzo” para responder a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y defiende que es el mejor entorno para garantizar recursos y acompañamiento.

El sindicato concluye apelando a que la educación pública asegure la formación del alumnado “bajo las premisas de la libertad y la neutralidad ideológica”, con el objetivo de construir una ciudadanía crítica y con igualdad de oportunidades.

En pleno arranque del calendario de matriculación, el debate vuelve a escena en Córdoba: cómo ajustar la red educativa ante la bajada de nacimientos. CSIF reclama que ese ajuste no se traduzca en cierres en la pública, sino en menos alumnos por aula, más recursos y un respaldo sostenido a la educación pública en barrios, pueblos y comarcas de la provincia.