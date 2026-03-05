«Córdoba puede ser el Silicon Valley de la logística en España»

—Lo primero, la actualidad, la situación en Irán cambia todo: suben costes, materias primas...

—Sí, la situación en el estrecho de Ormuz obliga a replanificar cadenas de suministro. Al mismo tiempo, están subiendo los costes de la energía y del petróleo, así que hay que volver a replantear rutas: serán más largas y costosas. Desde hace tiempo preveíamos que esto podía suceder y muchos operadores logísticos adelantaron tráficos. Los que lo van a pasar peor son los que tengan una cadena de suministro más tensionada.

—¿Qué es clave para amortiguar situaciones así?

—La previsión. Antes trabajábamos con el modelo just in time, cadenas muy tensionadas, con muy poquito estock. Ahora se trabaja con just in case, porque sabemos qué “cosas van a pasar”. Con escenarios que se construyen con inteligencia artificial, haces previsión de situaciones posibles y planteas planes B o planes C. En resumen: cadenas de suministro flexibles y alternativas preparadas. Lo que tienes que hacer es anticipar escenarios para estar listo.

—El evento con CECO va de claves y retos de la logística. Lo hace en un sector global en un mundo cada vez más inestable.

—Esa es la clave. Nos afecta a todo porque, hasta ahora, las cadenas de suministro eran enormes y operaban a escala mundial. Cualquier circunstancia —un bloqueo de un canal, una tensión geopolítica— impacta de inmediato. Por eso nos hemos convertido en un sector tecnológico: usamos mucho big data e inteligencia artificial para construir escenarios y activar planes alternativos, de modo que el abastecimiento no se rompa y no le afecte al consumidor final o a la fábrica.

«Desde la pandemia vivimos en una crisis permanente: lo único estructural son las crisis»

—La otra pata del encuentro son los retos: ¿cuáles tiene por delante la logística?

—A nivel global, el gran reto es adaptarse a cambios constantes sin que lo note el consumidor final o el cliente final. Antes —hasta 2018 o 2019— las crisis eran puntuales, coyunturales, y la logística era casi una commodity: se gestionaba con algo más de tiempo y presión. Desde la pandemia vivimos en una crisis permanente: lo único estructural son las crisis. En ese contexto, la tecnología es fundamental para construir escenarios con tiempo.

—Llevándolo a Córdoba, la base logística, ¿puede sacudir la economía cordobesa o está inflando el globo?

—En absoluto, la BLET va a ser una palanca de transformación del modelo productivo, una oportunidad histórica. Córdoba ya es una de las capitales de la logística militar, y si aprovecha lo que tiene por delante, puede ser una de las capitales de la logística en general y una ciudad estratégica en Europa, sin duda.

—¿No se corre el riesgo de poner el suelo y los empleos, pero que “la parte mollar” se la lleven empresas y profesionales de fuera?

—Un hub no es solo tener naves o ladrillo, es también eficiencia operativa, capacidad logística, naves modernas, innovadoras, tecnológicas, conectividad multinodal, tecnología avanzada… es terreno, sí, pero también capacidades. Si Córdoba avanza en esa línea, no solo será un hub potente, también atraerá industria. La industria del futuro necesita una logística sólida alrededor para llegar al cliente rápido, con garantías y de forma eficiente. Y en paralelo hay que generar capital humano para afrontar el reto.

Francisco Aranda, presidente de la patronal del sector de la logística. / Víctor Castro

—Justo eso, el personal. Ya han salido formaciones específicas por la base pero, ¿hace falta más?

—Hay que seguir trabajando. La logística e industria del presente y del futuro va a ser muy tecnológica, pero el factor humano es esencial: personas capaces de convivir, gestionar y trabajar en ese entorno. No solo necesitamos ingenieros, necesitamos FP con habilidades tecnológicas y, además, soft skills: gestionar equipos, afrontar crisis… cosas a las que antes no dábamos tanta importancia y ahora son claves.

— Otro tema son los cuellos de botella por falta de personal. Se habla mucho de los conductores pero, ¿hay carencias en más aspectos?

—El principal es ese. No es un problema solo del transporte, es de toda la economía. Si faltan conductores, faltan para todos los sectores. Además, tenemos un déficit general en España de FP vinculada a lo tecnológico y digital.

«Para Córdoba es fundamental terminar la Variante Oeste y la Ronda Norte, descongestionar la A-4, y transformar la N-432»

—¿En qué sentido?

—Cuando se dice “faltan perfiles”, muchos piensan solo en ingenieros. También hay puestos intermedios para los que necesitamos FP con habilidades digitales. Hoy vas a una nave logística y ves gente con dispositivos digitales en el antebrazo: reciben información, toman decisiones, interpretan datos. Eso exige conocimientos y habilidades concretas.

—En infraestructura, ¿qué se necesita?

—La clave estratégica es el ramal central y la autopista ferroviaria para subir mercancías al tren. En carreteras, para Córdoba es fundamental terminar la Variante Oeste y la Ronda Norte, descongestionar la A-4, y, desde luego, la N-432 tiene que ser autovía.

Obras Base Logistica del Ejercito de Tierra BLET en la Rinconada / Manuel Murillo

—Ha citado la IA varias veces. ¿En qué parte del proceso debería apostar más Córdoba para ser competitiva en este aspecto?

—La logística entera va a ser tecnológica. Desde la previsión de demanda con big data hasta el diseño de rutas inteligentes al uso en las naves. Todo el proceso aplica herramientas tecnológicas a cada mini-proceso dentro de la cadena de suministro.

— ¿Dónde deben centrarse las empresas cordobesas?

—En transformación digital. La transformación tecnológica es competitividad y productividad. Córdoba tiene una ubicación estratégica, áreas logísticas, la BLET… Las empresas deben aprovechar este momento para acometer esa transformación.

—¿Qué modelo le conviene más a Córdoba: industrial, hub intermodal, e-commerce…?

—Puede aprovecharlos todos. Ya tiene una base logística militar: ya es una capital europea en logística militar, que ahora mismo es prioridad. Eso va a generar crecimiento empresarial alrededor. Además, estamos viendo una relocalización logística, las industrias quieren tener el producto en lugares seguros, cerca del cliente final. Y en e-commerce, mucho llega por barco vía Algeciras: Córdoba puede capturar parte de esos flujos. Tiene ingredientes para no depender de un solo tipo de logística. Eso es perfecto.

—¿No hay riesgo del “quien mucho abarca, poco aprieta”?

—Es que es complementario. Hacer varias cosas no te impide especializarte: se retroalimentan. Si tienes el ramal de salida por Madrid y Zaragoza, tienes conexión con Europa. Aprovéchalo. Y el e-commerce que te llega por Algeciras, igual: lo puedes mover por ese mismo ramal ferroviario.

—¿Cómo imagina el plano logístico de Córdoba dentro de diez años?

—Córdoba puede ser el Silicon Valley de la logística en España. Tiene ingredientes y está avanzando en la línea adecuada. Pero hay que imprimir más velocidad a las inversiones en infraestructuras, porque el inversor no espera.