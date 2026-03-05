Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana

Córdoba capital tiene capacidad para construir 30.000 nuevas viviendas si se tienen en cuenta los planes que quedan por desarrollar del actual PGOU y si se aplica a esas capacidades la norma de la Junta de Andalucía que permite, entre otras cosas, ampliar la edificabilidad prevista. El próximo gran barrio de Córdoba que se materializará y será una realidad es Huerta de Santa Isabel Oeste, ahora mismo en obras de urbanización, que llegarán a su fin este año. Además, se espera la licitación “inminente” de las obras de urbanización de Ciudad Jardín de Poniente 2, en la zona de expansión de San Rafael de la Albaida.

Según explican a este periódico fuentes conocedoras del proyecto, para la urbanización de Ciudad Jardín de Poniente 2 se invita a varias empresas seleccionadas para que presenten sus ofertas, con el objetivo de que las obras puedan iniciarse lo antes posible.

Los dos próximos nuevos barrios de Córdoba

Este mismo año deben acabar las obras que prepararán los terrenos de Huerta de Santa Isabel Oeste para empezar a edificar las viviendas. Aquí, según el PGOU, caben 3.663, aunque la cifra puede aumentar hasta las 5.000 gracias a esa normativa de la Junta. Huerta de Santa Isabel Oeste será un barrio de 48,8 hectáreas que dará continuidad al barrio de mismo nombre, pero situado al este, y que llegará hasta el arroyo de Cantarranas, al lado de Las Palmeras. Varias promotoras ya han iniciado los trabajos para comenzar con la construcción de los residenciales cuando acabe la urbanización. También se empeña ya en ello Vimcorsa (que tiene dos concursos en marcha para la redacción de los proyectos de los pisos que se levantarán en dos parcelas), ya que hay que tener en cuenta que más de la mitad de los inmuebles que se ejecuten aquí serán de VPO.

Obras de urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste. / MANUEL MURILLO

El otro barrio cuya transformación va más avanzada es Ciudad Jardín de Poniente 2, donde de base se construirán 1.331 viviendas. Ya tiene el proyecto de urbanización aprobado, por lo que la junta de compensación (los dueños de los terrenos) deben contratar las obras para dejar todo preparado para la edificación. Ciudad Jardín de Poniente 2 se levantará a un lado de la carretera de Trassierra como continuación natural de San Rafael de la Albaida y ocupará 37,3 hectáreas.

Ciudad Jardín de Poniente 3

Algo más atrasado va Ciudad Jardín de Poniente 3, que se ubicará junto al 2 y en la confluencia de Hípico con Santa Ana de la Albaida y entre la carretera de Trassierra y El Patriarca. La zona ya tiene aprobado el plan de reparcelación y ahora habrá que presentar y aprobar el de urbanización. Para este barrio ya se ha llegado a pedir licencia para la futura construcción de 88 viviendas. En total, de base, Ciudad Jardín de Poniente 3 tiene capacidad para 1.057 y ocupará 53 hectáreas.

Los siguientes desarrollos

Los tres barrios ya señalados son los que van más avanzados están en cuanto a su desarrollo, pero no son los únicos. Tras ellos, el siguiente en salir adelante será el que se levantará en la zona del antiguo Urende, en la carretera del Aeropuerto. El O-8 tiene capacidad para 500 viviendas y el último paso dado ha sido la aprobación de la constitución de su junta de compensación. El PP O-8 es una bolsa de terreno de unos 108.000 metros cuadrados que se extienden entre la rotonda que da acceso desde la avenida del Aeropuerto a la A-3050 (ronda de Poniente) y la calle Pintor Antonio Luna y entre la propia avenida del Aeropuerto y, más o menos, el Centro de Transfusión Tejidos y Células.

Los nuevos barrios de Córdoba. / Ramón Azañón

[Pulse aquí para ver el gráfico al completo]

También hay que hacer referencia a pequeños desarrollos en bolsas de terreno ubicadas en barrios ya asentados. La siguiente en salir será una de 38 viviendas en la zona de la gasolinera de Las Delicias, que ya tiene aprobado el proyecto de urbanización. A esta se une una más grande, con capacidad para 237 viviendas ubicada en la zona este del polígono de Chinales. Ya se ha admitido a trámite su plan de reforma interior (el PRI Chinales 1C) para una zona localizada muy cerca del parque de la Asomadilla y entre la confluencia de la calle Sor Ángela de la Cruz y Acera Fuente de la Salud.

Los grandes barrios futuros

Mucho más lejos de ser una realidad, pero con varios pasos administrativos (en algunos casos) ya dados se encuentran otros tres barrios más. Uno de ellos es el Puerta de Córdoba, el de mayor capacidad de vivienda de todos los que quedan en el PGOU con 6.800 pisos. Está a punto de aprobarse el plan de sectorización, luego llegará el plan parcial y ya con eso se marcarán todas las manzanas que van a quedar ahí para ser edificadas.

Noticias relacionadas

El siguiente en capacidad es el de la Ciudad de Levante, definido en el PGOU, pero cuyo desarrollo ya se ha alineado al futuro PGOM. Aquí, la capacidad de vivienda es de 4.671 unidades de partida. Por último, está el Cordel de Écija, con capacidad para 2.000 viviendas. La Junta, propietaria de la mayor parte de los terrenos, ha intentado venderlos sin éxito.