Nueva apertura en el CC Zoco: la cadena de descuentos Pepco inaugura tienda en Córdoba con promoción especial

El Centro Comercial Zoco tiene un nuevo inquilino en Córdoba. La conocida cadena de tiendas de descuento Pepco abrirá un nuevo establecimiento en este espacio el próximo 10 de marzo, una nueva tienda en la capital que se suma a las tres localizadas en el Centro Comercial El Arcángel, La Sierra y en el espacio comercial abierto de El Guadalquivir.

Esta cadena polaca, cuenta con más de 20 años de trayectoria y dispone de más de 4.000 puntos de venta repartidos por toda Europa, 243 de ellos en España. La marca está especializada en ofrecer una gran variedad de productos a precios asequibles, destacando por su oferta textil, con ropa para toda la familia, a la que se suman artículos de decoración para el hogar, menaje para cocina, artículos de limpieza, cuidado e higiene personal, alimentación y juguetes para niños.

Interior de un establecimiento Pepco / L. O.

Promoción para los primeros clientes

Como es habitual, la inauguración de la nueva tienda de Pepco irá acompañada de una promoción especial para los clientes más madrugadores. Los 50 primeros tendrán la oportunidad de recibir vales de hasta 100 euros para gastar en sus primeras compras en el establecimiento.