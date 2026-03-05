COMERCIO
Nueva apertura en el CC Zoco: la cadena de descuentos Pepco inaugura tienda en Córdoba con promoción especial
El nuevo establecimiento se suma a los tres de los que ya dispone en la capital
El Centro Comercial Zoco tiene un nuevo inquilino en Córdoba. La conocida cadena de tiendas de descuento Pepco abrirá un nuevo establecimiento en este espacio el próximo 10 de marzo, una nueva tienda en la capital que se suma a las tres localizadas en el Centro Comercial El Arcángel, La Sierra y en el espacio comercial abierto de El Guadalquivir.
Esta cadena polaca, cuenta con más de 20 años de trayectoria y dispone de más de 4.000 puntos de venta repartidos por toda Europa, 243 de ellos en España. La marca está especializada en ofrecer una gran variedad de productos a precios asequibles, destacando por su oferta textil, con ropa para toda la familia, a la que se suman artículos de decoración para el hogar, menaje para cocina, artículos de limpieza, cuidado e higiene personal, alimentación y juguetes para niños.
Promoción para los primeros clientes
Como es habitual, la inauguración de la nueva tienda de Pepco irá acompañada de una promoción especial para los clientes más madrugadores. Los 50 primeros tendrán la oportunidad de recibir vales de hasta 100 euros para gastar en sus primeras compras en el establecimiento.
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- Un niño herido tras el vuelco de un coche en un accidente en la avenida de Libia