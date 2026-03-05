Córdoba se moviliza: la Asamblea 8M llama a llenar las calles por la igualdad

En un escenario internacional "marcado por el avance del belicismo y del antifeminismo", la Asamblea 8M de Córdoba considera necesario recordar que "los derechos de las mujeres son derechos humanos y que deben garantizarse para todas, sin excepciones". Bajo esta premisa, el colectivo ha presentado la mañana de este jueves en rueda de prensa la manifestación que recorrerá las calles de la ciudad con motivo del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

La movilización se celebrará bajo el lema Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días, el mismo que el pasado año. Las organizadoras explican que el contexto social y político actual "hace necesario mantener este mensaje y recordar que la lucha feminista no se limita al 8 de marzo, sino que debe mantenerse todos los días del año para avanzar hacia una igualdad real y efectiva".

La manifestación partirá desde la Glorieta de la Media Luna

La manifestación comenzará a las 12.00 horas en la Glorieta de la Media Luna, frente a Cruz Roja, y continuará por Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares y calle Cruz Conde, hasta finalizar en la Plaza de las Tendillas, donde se procederá a la lectura del manifiesto.

Con el objetivo de hacer la marcha más inclusiva, durante el paso por la calle Cruz Conde se establecerá un tramo de silencio, pensado especialmente para facilitar la participación de personas neurodivergentes o con problemas auditivos. En ese tramo no habrá batucada ni cánticos. Asimismo, durante la lectura del manifiesto habrá intérprete de lengua de signos.

Desde la Asamblea 8M Córdoba han animado también a todas las mujeres que participen a situarse en la cabecera de la manifestación, recordando que "esta manifestación es para todas y ese espacio les pertenece".

El colectivo ha reiterado además su carácter interseccional, señalando "la necesidad de visibilizar y combatir las distintas formas de violencia que afectan a las mujeres en sus diferentes realidades". En este sentido, destacan situaciones que con frecuencia permanecen invisibilizadas, como las que sufren las mujeres más precarizadas, las mujeres rurales, las mujeres trans o las mujeres racializadas. El manifiesto que se leerá al finalizar la marcha ha sido elaborado contando con la participación de estos colectivos y recogerá sus principales reivindicaciones.

Por otro lado, la Asamblea 8M ha informado de que los conciertos previstos inicialmente para el sábado 7 de marzo, organizados junto a la Delegación de Igualdad como antesala de la manifestación, han tenido que ser aplazados debido a las condiciones meteorológicas. La organización prevé celebrarlos finalmente en el mes de abril, dentro de la tradicional Fiesta Feminista, cuya fecha se anunciará próximamente a través de sus redes sociales.

Carrera de alumnos en La Fuensanta

Además, con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, el Foro de Género del Distrito Sureste ha celebrado hoy una jornada deportiva y reivindicativa bajo el lema Compartimos cuidados. Ganamos salud. La actividad comenzó a las 10.00 horas en la Avenida Nuestra Señora de la Fuensanta, donde alumnado de los centros educativos del distrito participó en una carrera simbólica para reivindicar la corresponsabilidad en los cuidados.

La jornada continuó a partir de las 12.30 horas en la Plaza del Lago, con la lectura de un manifiesto, la entrega de diplomas y un cierre festivo con música y baile. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba y la Comisión de Género del Distrito Sureste, contó con la colaboración del IES Galileo Galilei, M. Bolancé (Frutas y Verduras) y Fausti, para unir deporte, participación y reivindicación y seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva.