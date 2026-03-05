El precio del barril de petróleo se dispara: estas son las gasolineras más baratas de Córdoba para llenar el depósito

El conflicto desatado en Oriente Próximo, tras el ataque inicial de Estados Unidos e Israel a Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha desestabilizado el mercado del petróleo, donde el precio del barril de Brent se ha disparado en las últimas jornadas. Los últimos datos de este miércoles fijaba el precio del barril en 84,06 dólares, con un alza del 3,13%, aunque ligeramente por debajo de los 85 dólares alcanzados el lunes, el máximo en las últimas 52 semanas.

Las consecuencias del conflicto y del bloqueo de una ruta por la que pasa cerca del 20 % del crudo que se comercializa por vía marítima, tiene ya su reflejo en el precio del litro de diesel y gasoil que marcan los surtidores en la provincia de Córdoba como consecuencia de una subida del 12% en el precio del crudo desde que comenzara el conflicto.

Ante esta situación, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este jueves 5 de marzo.

Varios vehículos repostan en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,359 y 1,799, con una diferencia de 44 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,304 y 1,729 euros, con una diferencia de 43 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 28 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Galp (Avenida Profesor Arnold J. Toynbee, 23). Precio: 1,419 euros.

Estación de servicio el cruce de Santa María de Trassierra (Carretera de Trasierra km 8). Precio: 1,439 euros.

Enerplus (Avenida de las Lonjas, s/n). Precio: 1,479 euros.

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Estación de servicio el cruce de Santa María de Trassierra (Carretera de Trasierra km 8). Precio: 1,409 euros.

Petroil Energy La Granja (Carretera Palma del Río km 5). Precio: 1,489 euros.

Petroil Energy Torrecilla (Avenida de la Torrecilla, 19). Precio: 1,489 euros.

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 44 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,359 euros.

El surtidor (Villaviciosa de Córdoba). Carretera de Posadas km 118. Precio: 1,369 euros.

La Salud (Carchena). Calle Alfarería, 1. Precio: 1,402 euros.

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 43 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Cepsa (La Rambla). Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1,304 euros.

Enerquivir (Almodóvar del Río). Carretera CO-234 km. 18,8. Precio: 1,363 euros.

La Salud (Carchena). Calle Alfarería, 1. Precio: 1,363 euros.