Hacemos Córdoba exige al alcalde actuar de inmediato ante el deterioro de la muralla de la calle Adarve

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde que actúe para frenar el “deterioro” del patrimonio histórico de la ciudad, una situación que, según la coalición de izquierdas, queda reflejada en el estado en el que se encuentra la muralla de la calle Adarve.

Desde Hacemos Córdoba recuerdan que “hace más de un año ya denunciaron que este tramo de la muralla se estaba cayendo y advirtieron de que el gobierno municipal no estaba adoptando medidas para solucionar los problemas que presentaba”. Tras varias preguntas formuladas por el grupo municipal, el equipo de gobierno trasladó que era necesario realizar un estudio previo que permitiera acometer posteriormente una actuación.

Sin embargo, “más de un año después de aquella advertencia, la situación continúa sin resolverse”. Aunque en octubre el gobierno municipal anunció la elaboración de un plan director de murallas, lo cierto es que, “a día de hoy, no se ha iniciado ninguna intervención en este espacio”, lo que para Hacemos Córdoba evidencia la “falta de voluntad política” del alcalde para actuar sobre el patrimonio histórico de la ciudad.

La coalición también advierte de que esta situación resulta “especialmente preocupante” teniendo en cuenta que se aproximan los meses de mayor afluencia turística. “La muralla de la calle Adarve se encuentra además en una zona vinculada al recorrido de los patios, por lo que será visitada por numerosos turistas, ofreciendo nuevamente una imagen lamentable del estado de conservación del patrimonio”.

En cualquier caso, desde Hacemos Córdoba subrayan que no se trata únicamente de una cuestión turística. “Los vecinos y vecinas de la zona, así como cualquier cordobés o cordobesa, no merecen convivir con un patrimonio histórico en estado de abandono”.

Denuncian deterioro en otros puntos del patrimonio histórico

Asimismo, el grupo municipal señala que el “deterioro” de la muralla de la calle Adarve “no es un hecho aislado”. La coalición señala que “existen problemas similares” en otros puntos del patrimonio histórico de la ciudad, como en la muralla de Fernando de Lara, el torreón de la Puerta del Rincón, la Ermita de la Aurora, el arco de la Torre de la Malmuerta o el tramo de muralla situado en Vicente Blasco Ibáñez. Para Hacemos Córdoba, la falta de actuaciones responde a una “falta de voluntad política”.

La coalición recuerda que el alcalde “bate cada año récords de dinero sin ejecutar en el presupuesto municipal”, por lo que “dinero hay”. A su juicio, lo que realmente falta es que “el gobierno municipal priorice que las inversiones lleguen a los barrios y a la conservación del patrimonio”.

Por todo ello, el grupo municipal Hacemos Córdoba ha anunciado que llevará esta exigencia al Pleno municipal de la próxima semana, con el objetivo de que el gobierno local “dé explicaciones y se comprometa a actuar de forma inmediata para intervenir en la muralla de la calle Adarve y en otros elementos del patrimonio histórico que presentan problemas de conservación”.