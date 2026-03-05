The Night Hunt Experience: la película de terror en vivo llega a Córdoba con una cacería exclusiva

Halloween calienta motores en pleno mes de marzo en Córdoba con el lanzamiento de una propuesta de ocio terrorífica que llega a la capital dispuesta a no dejar a nadie indiferente. The Night Hunt Experience propone una experiencia vívida y exclusiva para la que se montará una infraestructura de terror en un escenario de 16.000 metros cuadrados.

El evento, cuyas fechas coinciden con los días top en torno a la celebración de la Noche de los Muertos, acaba de poner a la venta sus entradas, con cuatro noches, cuatro sesiones, con un aforo limitado de 150 participantes, por lo que solo 600 personas podrán disfrutar de esta propuesta exclusiva.

Cartel promocional de The Night Hunt Experience / CÓRDOBA

Una cacería de supervivencia

The Night Hunt Experience se celebrará en Player Factory (Camino de la Barca s/n), donde se dispondrá una infraestructura de terror en un escenario de 16.000 metros cuadrados. Los 150 participantes se convertirán en presas de una organización de asesinos y gobernantes, donde la única regla es sobrevivir, superar pruebas y correr. “Bajo la mirada de asesinos que no descansarán hasta encontrarte, tu misión será atravesar el terreno, enfrentarte a desafíos extremos y recuperar los amuletos que marcan tu camino. Cada paso que des, cada decisión que tomes y cada prueba que enfrentes determinarán si consigues escapar o si te conviertes en una víctima más”, señalan desde la organización.

Fechas y entradas

El evento se celebrará el 23, 24, 30 y 31 de octubre, a las 22.00 horas. Las entradas ya se han puesto a la venta y se presentan en dos formatos: la entrada normal con un precio de 29,90 euros y la entrada VIP por 49,90 euros, y que incluye entrada general, acceso al recinto preferente, consumición incluida y camiseta exclusiva del evento.

Los participantes deberán firmar una autorización en la que acceden a las características de participación en un evento de estas características. Esto incluye que acepta que los actores pueden interactuar físicamente con él (sujetar, guiar, mover o tocar) como parte de la experiencia inmersiva. El contacto será profesional y orientado a la narrativa. El participante no tiene permitido tocar, golpear o agredir a los actores bajo ninguna circunstancia; y hacerlo supondrá la expulsión inmediata sin reembolso.

Los menores de 11 a 13 años tienen el permitido el acceso acompañados de un padre, madre o tutor legal durante toda la experiencia. Mientras que los de 14 a 17 años tienen autorizada la entrada en solitario, pero es obligatorio presentar en la entrada una autorización firmada por su tutor legal junto con una fotocopia del DNI del tutor.