Córdoba estrena un nuevo modelo pionero de atención sanitaria en residencias de mayores

Córdoba ha estrenado de forma pionera un nuevo modelo organizativo de atención sanitaria en las residencias de mayores. La delegada de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, y la delegada de Inclusión Social, María Dolores Sánchez, han dado a conocer este jueves en la residencia San Juan de la Cruz de la capital un nuevo modelo organizativo de atención sanitaria que ha empezado a desarrollarse en fase piloto en el distrito Córdoba Guadalquivir y que se implantará en toda Andalucía y en el resto de la provincia a lo largo de este mes de marzo.

La delegada de Salud explicó que el objetivo del modelo es "mejorar la asistencia sanitaria en los centros residenciales y reforzar la coordinación sociosanitaria entre las consejerías competentes". El diseño se basa, según Botella, en "la mayor complejidad clínica que presentan las personas institucionalizadas y en las necesidades detectadas durante la pandemia, un periodo en el que se intensificó el trabajo conjunto entre equipos de residencias, distritos y áreas sanitarias, hospitales y profesionales".

Para ello, se ha previsto una organización de más homogénea que buscará aumentar la eficiencia, la seguridad clínica y la calidad de vida de los residentes.

Equipos de referencia por residencia

La principal novedad de este nuevo modelo consiste en la asignación de equipos de Atención Primaria a cada residencia. En lugar de que cada residente dependa de un médico de familia distinto, "cada centro contará con un equipo referente fijo integrado, como mínimo, por un médico y un profesional de Enfermería", para favorecer el contacto cercano y directo y el seguimiento de cada paciente. Cada equipo atenderá aproximadamente a un máximo de 120 a 150 plazas.

El modelo contempla además la creación de unidades de residencias específicas en aquellos distritos o áreas sanitarias que tengan más de 1.500 plazas distribuidas en distintos centros residenciales. En el distrito Córdoba-Guadalquivir, donde se supera esta cifra, ya funciona una unidad de este tipo, con funciones de coordinación, seguimiento y evaluación del programa.

María Dolores Sánchez y María Jesús Botella, en la residencia de mayores San Juan de la Cruz. / Víctor Castro

Otro pilar del sistema serán las enfermeras gestoras de casos, que se encargan de la coordinación cotidiana con los centros a través de tareas como "el seguimiento clínico, la prevención de infecciones, la vigilancia ante brotes o las vacunaciones". En el conjunto del distrito Córdoba-Guadalquivir, habrá cinco profesionales con esta función.

Coordinación con el hospital y teleconsulta

La delegada ha subrayado que este modelo "garantizará la continuidad asistencial con el hospital de referencia, en este caso el hospital Reina Sofía de Córdoba, y en especial, con el área de Medicina Interna, pero también con Urgencias y Cuidados Paliativos, entre otros". Entre las medidas previstas, figura el impulso de herramientas como la teleconsulta y la posibilidad de realizar derivaciones al hospital directas desde las residencias a planta, "de cama a cama", para evitar que los mayores tengan que pasar por Urgencias antes de un ingreso de forma innecesaria.

El modelo incorpora además medidas para la coordinación conlas áreas de Salud Pública y Epidemiología para el control de enfermedades transmisibles, con la Inspección Sanitaria para facilitar el cumplimiento normativo y con los servicios de Farmacia hospitalaria y de Atención Primaria para garantizar una correcta prestación farmacéutica y minimizar problemas derivados de la medicación.

La delegada ha apuntado también que el programa contará con una serie de medidores que permitirán realizar una evaluación anual el cumplimiento de los resultados. En principio, según Botella, el modelo pretende principalmente "ajustar el número de visitas a las residencias a las necesidades reales de los mayores, reducir derivaciones innecesarias a Urgencias, disminuir los ingresos y los reingresos evitables, prevenir caídas, úlceras y otros problemas relacionados con los fármacos, mejorar el control de infecciones o reforzar el seguimiento de patologías crónicas".