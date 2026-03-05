Córdoba destinará más de 7 millones de euros a autónomos y pymes para fortalecer el empleo en 2026

El Ayuntamiento de Córdoba reforzará su apoyo a autónomos y pymes con más de 7 millones de euros, destinados en gran parte a fortalecer el ecosistema empresarial y consolidar el empleo en la ciudad. Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), Blanca Torrent, que ha hecho un balance también de las ayudas de los últimos seis años.

Solo en 2025, el Imdeec destinó más de 4,4 millones de euros a 905 empresas y autónomos, generando 421 nuevos puestos de trabajo. Desde 2019, las ayudas han alcanzado un total de 33 millones de euros, beneficiando a 8.249 emprendedores y pymes y creando 4.622 empleos. La ayuda media por negocio ha crecido de 3.000 a 4.700 euros, y se destaca la participación femenina, con más de la mitad de los nuevos negocios promovidos por mujeres y contratos mayoritariamente ocupados por trabajadoras.

Torrent ha subrayado la proximidad con el tejido empresarial local, incluyendo comercios de cercanía, mercados, tabernas históricas y sectores como moda, joyería y agroalimentario. Así, para 2026, el Imdeec contará con un presupuesto de más de 7 millones de euros, un aumento superior al 15% respecto a 2025. Según Torrent, aproximadamente 3,5 millones de euros irán directamente a apoyar al ecosistema empresarial local. Se prioriza la creación de empleo, consolidación de autónomos y pymes, formación y modernización de negocios.

El alcalde, José María Bellido, ha destacado que el Imdeec "es un aliado cercano del tejido empresarial, apoyando tanto a pymes como a autónomos y ha subrayado la importancia de la escucha directa, en contacto con los negocios para detectar necesidades, especialmente en momentos de crisis como la pandemia o situaciones económicas difíciles. El alcalde ha insistido en que estas políticas son estratégicas para el desarrollo económico y social de Córdoba.

Alfredo Atalaya, casi 20 años de comercio local en Vallellano

Los beneficiarios reconocen que estas ayudas les han permitido invertir en formación, mejoras de locales y maquinaria, fortaleciendo la competitividad de sus negocios. Alfredo Atalaya lleva 26 años en el negocio de la peluquería, 20 de ellos con su propio establecimiento y 18 años en su local actual, en Vallellano. Ha atendido hasta cuatro generaciones de clientes del barrio, consolidándose como un negocio de referencia en la comunidad. Alfredo destaca la relación cercana con el barrio y la clientela, considerándose parte de la familia del vecindario.

Según ha explicado, las ayudas del Imdeec han servido para invertir en decoración y mejoras del local, adquirir instrumentos y maquinaria y formación profesional. Según él, las ayudas son un “empujoncito” que viene muy bien para negocios como el suyo, consolidando su actividad y mejorando la calidad del servicio. Su peluquería cuenta con cinco empleados, de los cuales cuatro están trabajando actualmente (una de ellas está de baja por maternidad).