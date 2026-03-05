Construcor pide al Ayuntamiento de Córdoba que desatasque el Cordel de Écija

El sector de la construcción, que este jueves ha tomado parte del foro Panorama Inmobiliario Córdoba 2026 organizado por obranuevaencordoba.es, ha pedido al Ayuntamiento de Córdoba que trabaje para desatascar el plan urbanístico del Cordel de Écija y así poder ponerlo en carga. En el citado foro, el vicepresidente de Inmobiliario de Construcor, Álvaro Carrión, ha mantenido una conversación con el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Miguel Ángel Torrico, a quien le ha trasladado algunas de las demandas del sector. Entre esas demandas, Carrión, que ha insistido en lo “tensionada” que está ahora mismo la construcción y todo el sector inmobiliario debido, entre otras cosas, a la falta de suelo, ha hablado del Cordel de Écija.

Sobre esta zona, la última que queda por desarrollar en el Distrito Sur y que se extiende entre los puentes de San Rafael y Andalucía (en el lado de la avenida de Cádiz), Carrión ha dicho que si no termina de explotarse es porque “no salen los números”. Lo que cree Construcor es que sí podría existir una solución si interviene el Ayuntamiento, aunque realmente, la mayor parte de los suelos pertenecen a la Junta de Andalucía (a AVRA, en concreto). Este responsable de Construcor ha abogado por que el Ayuntamiento, de alguna manera, colabore con este desarrollo para obtener suelo finalista, es decir, suelo preparado directamente para edificar.

La respuesta de Torrico

Torrico ha recogido el guante, pero también ha insistido en que la Junta ha intentado mover el asunto con la subasta de los terrenos sin que nadie haya pujado por quedárselos. También ha recordado el presidente de Urbanismo que hubo varias iniciativas privadas, al menos un par, para desarrollar el Cordel, un desarrollo que siempre ha estado vinculado a levantar allí un gran espacio comercial.

Terrenos del Cordel de Écija. / A. J. GONZÁLEZ

El también presidente de Vimcorsa ha asegurado que “volveremos a darle la vuelta con la Junta” porque desde el Ayuntamiento entienden que terminar de cerrar el desarrollo del distrito es “vital” para “el equilibrio de la ciudad”. El desarrollo del Cordel de Écija, ha añadido Torrico, supondría no solo su integración urbanística, sino también “social y económica al otro lado del río”.

Un incremento de precios casi sin precedentes

En la conversación mantenida durante el foro, Carrión también ha trasladado al presidente de Urbanismo el momento que atraviesa el sector, con un incremento muy importante de los precios. “Estamos haciendo un esfuerzo terrible por estar dentro de un mercado tan tensionado con los precios”, ha dicho el vicepresidente de Inmobiliario de Construcor, para recordar que en Córdoba, desde que se inicia una promoción hasta que se entrega pasan, de media, tres años. A la misma vez, Carrión ha abogado por una “revisión de los impuestos que tributamos”, algo que podría repercutir en una bajada de los precios de la vivienda en Córdoba.

En este sentido, Torrico ha recordado que durante este mandato y el anterior se han producido hasta siete bajadas de impuestos, pero también ha reconocido que esto no se ha aplicado directamente al mercado inmobiliario o al sector de la construcción. El presidente de Urbanismo entiende que una buena medida podría ser aplicar bonificaciones fiscales o declarar ciertos proyectos como de utilidad pública, algo que ya se hace con otras iniciativas. Con ello, entiende Torrico, como mínimo, se reducirían los plazos administrativos que hay que cumplir en estos casos.