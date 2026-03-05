El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba exige información sobre la marcha de la ordenanza de veladores al Ayuntamiento

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha requerido información al gobierno municipal sobre la tramitación de la ordenanza de veladores y los plazos que se barajan para su entrada en vigor. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, recuerda que antes de que se apruebe la futura norma deberá publicarse en aras de la ley de transparencia y contar con un informe de la asesoría jurídica municipal, entre otros requisitos. En este sentido, desde el CMC trasladan su preocupación por la falta de noticias sobre el procedimiento y subrayan que, a su juicio, ya debería haberse iniciado.

El equipo de gobierno presentó el verano pasado las directrices principales de la futura ordenanza de veladores que persigue ordenar el uso de la vía pública y contempla multas de hasta 3.000 euros por incumplimientos. Entre las novedades que se incluyen en la ordenanza destaca que la autorización a las terrazas se dará en función de los metros cuadrados ocupados y no por el número de sillas como se hacía hasta ahora. Además, los hosteleros tendrán que perimetrar el espacio de sus terrazas con tachuelas o elementos que incorporarán una especie de QR y no podrán situarse contiguas a la línea de fachada debiendo localizarse entre aquellas y ésta una franja de itinerario peatonal. De momento, el Ayuntamiento solo ha empezado a aplicar la rebaja de la tasa por velador que se cobra a los hosteleros. La idea es que ese ahorro en tasas del que se benefician los dueños de bares y restaurantes pueda revertirse en la señalización obligatoria de las terrazas incluida en la ordenanza.

Veladores en Córdoba, para cuya instalación es necesario contar con licencia, en una imagen de archivo / A.J. González

Número de licencias

De Gracia también ha preguntado a la Gerencia Municipal de Urbanismo qué es lo que el Ayuntamiento de Córdoba está haciendo en la actualidad en materia de veladores: "Queremos saber si ya se está aplicando la filosofía de la futura ordenanza o se sigue aplicando lo que se ha hecho hasta ahora", comenta el presidente del CMC, que también ha interpelado al equipo de gobierno para saber si sigue en pie la decisión de dedicar a agentes de la Policía Local en exclusiva a la vigilancia de los veladores. Por último, se ha solicitado a la GMU el número de licencias solicitadas y concedidas este año, una vez que ha concluido el plazo dado por el Ayuntamiento.