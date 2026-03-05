Un centenar de profesionales abordan en Córdoba la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo

El Palacio de Congresos de Córdoba acoge a un centenar de profesionales llegados desde toda España para reflexionar sobre cómo la innovación está transformando la gestión de la comunicación y el protocolo en empresas e instituciones.

El Encuentro ha sido inaugurado este jueves por Virginia Navarro, presidenta de la Asociación de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo de Córdoba (ACRP); Blanca Torrent, presidenta del Imdeec y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba; y Ana Rosa Ruz, vicepresidenta 4ª de la Diputación de Córdoba, delegada de Hacienda.

En la inauguración, Navarro ha destacado que esta quinta edición supone “la consolidación definitiva de un foro que nació en 2018 con vocación de crecimiento y que es cita obligada en el calendario profesional de la comunicación y el protocolo”. La presidenta ha subrayado además el “elevado nivel tanto de los ponentes como de los asistentes” y ha agradecido “el apoyo firme de las empresas colaboradoras y las administraciones públicas de Córdoba”.

Por su parte, Torrent ha resaltado la importancia de este Encuentro en el fomento de la marca Córdoba, así como la oportunidad que supone para los asistentes aprender de grandes ponentes para mejorar su comunicación e incorporar herramientas de innovación.

El programa incluye una docena de conferencias, ponencias y exposición de casos de éxito en las que se abordarán cuestiones como la irrupción de la IA en los medios de comunicación, la comunicación económica en contextos de incertidumbre, el diseño y la infografía como claves de la comunicación clara, el papel del protocolo en la construcción de la marca de un país, la organización de grandes eventos culturales y deportivos o el relato político como herramienta de innovación y liderazgo.

Instinto híbrido: conferencia inaugural de Jordi Urbea

Jordi Urbea, CEO de Ogilvy en España, ha sido el encargado de abrir el Encuentro. En su intervención, Urbea ha señalado que “la inteligencia artificial ha llegado para hacernos mejores, facilitando el uso de todas las herramientas, pero solo sobresaldrán y lograrán diferenciarse aquellos que mantengan la creatividad”.

“La IA replica ideas antiguas que nos pueden inspirar, pero solo nuestro cerebro y corazón pueden crear realmente”, ha señalado Urbea, para quien “la inteligencia artificial no va a sustituir a alguien en el trabajo, lo sustituirán aquellos que se adapten mejor”.

Tras esta interesante conferencia han comenzado dos jornadas intensas de análisis y debate en torno a los retos actuales del sector, con destacados expertos procedentes del ámbito empresarial, institucional, académico y creativo.

Todas ellas serán realizadas por profesionales de reconocido prestigio como Quique Reyero, CEO de Reframe y director del proyecto On BCN; Alfredo Arahuetes, catedrático de Gobernanza Económica Global; Rafael Höhr, socio fundador de Prodigioso Volcán; Miguel Ángel Molina, director creativo en Thinketers; Ana Salazar, presidenta de ACOP; Gemma Rodríguez, técnica de protocolo de la Xunta de Galicia y miembro del OPPE; Pepe Ramírez, especialista en protocolo y relaciones públicas; Marina Fernández, directora de Comunicación y RRII de Grupo EIP; Gorka Rubio, director de marketing y patrocinios de MADCUP; y Luis Gandiaga, presidente de Foro MICE, entre otros.

La conferencia de clausura tendrá un toque muy cordobés con la diseñadora Juana Martín, que aportará su visión desde el mundo de la alta costura sobre cómo la creatividad y la identidad pueden ser valores diferenciales en la gestión de la comunicación.

Actividades paralelas

Junto al programa académico, el V Encuentro Profesional en el Sur vuelve a apostar por un cuidado programa cultural y social que refuerce su carácter relacional. Entre las actividades previstas se incluyen una visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba y el cóctel de bienvenida en las Caballerizas Reales, ofrecido por el Ayuntamiento de Córdoba, espacios emblemáticos que facilitan el networking y el conocimiento del patrimonio de la ciudad.

Además, ayer se celebró un taller de elaboración de salmorejo para los congresistas venidos de fuera y un acto de acogida a todos los participantes en el que se podrá degustar salmorejo cordobés acompañado de vinos de la D.O. Montilla-Moriles, jamón del Valle de Los Pedroches y regañás hechas con harina de bellota de Marqués de Córdoba.

