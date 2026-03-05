La apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba, pendiente de la decisión de un facultativo

El tercer punto de Urgencias de Córdoba, que se instalará en el centro de salud de Levante, sigue sin fecha de apertura, a la espera de la decisión de un facultativo. La delegada de Salud, María Jesús Botella, ha confirmado que la segunda convocatoria abierta para la contratación de dos facultativos interinos para la puesta en marcha de este servicio se cerró la semana pasada con la presentación de dos candidatos. Y aunque ambos facultativos cumplen los requisitos exigidos y han sido admitidos, cabe la posibilidad de que uno de ellos elija otra opción.

Como ya informó este diario, el SAS lanzó tres convocatorias simultáneas para la contratación de varios profesionales en distintos centros de salud de los distritos Córdoba y Guadalquivir. Uno de los facultativos que habría concurrido a la convocatoria del punto de Urgencias se ha presentado también a las otras dos convocatorias y ha sido admitido en los tres. De esta forma, será él o ella quien tenga que decidir qué plaza prefiere. A diferencia de otras oposiciones en las que hay decenas de personas compitiendo para cubrir un puesto, la falta de médicos que cumplan los requisitos exigidos y que estén interesados en acceder a las plazas ofertadas por la sanidad pública cordobesa está generando conflictos como este, impidiendo que se pongan en marcha nuevos dispositivos.

En la primera convocatoria, se presentaron dos profesionales a las vacantes ofertadas, pero el primero no fue admitido por no contar con el MIR de Medicina Familiar y Comunitaria, mientras que el segundo presentaba limitaciones de salud que le impedían realizar guardias.

De esta forma, la apertura del servicio sigue en el aire y no se descarta que haya que abrir una tercera convocatoria para cubrir la plaza que quedaría libre en caso de que dicho facultativo no escoja esta opción. Botella ha insistido en que "todo está listo" para la apertura, si bien no puede confirmar que vaya a abrir a mediados de marzo como adelantó a mediados de febrero.

El tercer punto de urgencias de atención primaria, una demanda histórica de la capital, estaba previsto que abriera inicialmente a finales de 2024. Sin embargo, el proceso ha ido acumulando retrasos por distintos motivos hasta que en enero de este año, con las obras ya acabadas, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, anunció en Córdoba su "apertura inminente", condicionada eso sí a la contratación de personal.