El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales

Tras la reciente decisión de Air Nostrum de no ofrecer vuelos este año desde Córdoba a Mallorca, el alcalde, José María Bellido, ha asegurado que la intención sigue siendo, además de consolidar las rutas de Barcelona y Canarias, explorar nuevas conexiones, tanto nacionales como internacionales, siempre que los números sean sostenibles para las aerolíneas.

Una de las principales limitaciones actuales para ese objetivo es que el aeropuerto carece de control de pasaportes para vuelos fuera del Espacio Schengen, lo que impide abrir rutas directas a destinos como Londres o Marrakech. El Ayuntamiento, sin embargo, no renuncia a lograr este control a medio plazo y llevará una nueva moción al próximo pleno municipal para intentar presionar al Gobierno central y avanzar en este sentido.

"Eso es una condición que nos limita en el crecimiento que pudiera tener el aeropuerto. Me resulta sorprendente la decisión porque siempre se nos ha trasladado que solo faltaba un fleco administrativo; sorprende que de pronto nos llevemos ese mazazo de que no entra en los planes", ha criticado y ha agregado que en un medio plazo "optamos a eso, nos encantaría tener algún destino internacional y no renunciamos al control de pasaportes".

Un avión de Vueling en la terminal de Córdoba. / Manuel Murillo

El regidor ha explicado que la apertura de nuevas rutas depende de dos factores: la viabilidad económica de la aerolínea, porque "los números tienen que salir", que actualmente "salen" con Barcelona y Canarias, y el apoyo institucional en marketing y promoción, coordinado con la Junta de Andalucía. Así, el objetivo es garantizar que las compañías puedan operar de manera rentable en cuanto a pasajeros y facturación porque "no se puede sostener una aerolínea desde el apoyo público o a pérdida".

De momento, la ciudad mantiene vuelos regulares a Barcelona y Canarias, siendo la línea a Barcelona especialmente estratégica al conectar la ciudad con un hub clave para vuelos nacionales e internacionales, pero entre los planes futuros, Córdoba busca ampliar su conectividad internacional, aprovechando eventos como la Feria de Berlín para atraer turistas alemanes y consolidar la presencia de la ciudad en circuitos internacionales.

El alcalde agradece a Air Nostrum

Air Nostrum fue la primera compañía que apostó por el aeropuerto cordobés, iniciando vuelos con un acuerdo modesto de publicidad con el Ayuntamiento y la Diputación. "Siempre les estaremos agradecidos por abrir las puertas de nuestro aeropuerto", ha destacado el regidor, aunque ha reconocido que "no me gusta" que no operen este año, pero ha afirmado que este año la empresa no operará por motivos internos de reorganización que también afectan a otros aeropuertos. No obstante, ha afirmado que las puertas del aeropuerto seguirán abiertas para su posible regreso.

El alcalde ha señalado que, aunque Air Nostrum se haya retirado temporalmente y existan limitaciones por el control de pasaportes, el aeropuerto sigue siendo estratégico para Córdoba, y el Ayuntamiento continuará trabajando para fortalecer su crecimiento y la conectividad de la ciudad.