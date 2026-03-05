Respuesta
El alcalde de Córdoba asegura que los trabajos por el temporal en la vía pública han finalizado
Bellido explica que el Consistorio cordobés no puede intervenir directamente en la limpieza de las viviendas, mientras los vecinos piden apoyo para limpiar las vías
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este jueves de que los trabajos municipales derivados del reciente temporal ya han finalizado en lo que respecta a la vía pública, aunque todavía quedan algunas familias que continúan fuera de sus viviendas, sobre todo de la calle Las Tórtolas. Sin embargo, los vecinos exigen al Ayuntamiento apoyo y maquinaria para limpiar unas calles todavía repletas de barro, por las que es imposible caminar dos semanas después de regresar a sus domicilios.
Según ha explicado el regidor, la mayor parte de las zonas afectadas ya se han recuperado y las actuaciones de limpieza y acondicionamiento en calles y espacios públicos han concluido. Sin embargo, aún permanecen desalojadas algunas familias cuyas viviendas se encuentran principalmente en el tramo final de la calle Las Tórtolas y en zonas próximas al dominio público hidráulico, donde la situación de los inmuebles resulta más compleja.
En relación con las ayudas, Bellido ha señalado que el Ayuntamiento mantiene activas las líneas de apoyo a través de los Servicios Sociales municipales, aunque no ha precisado si las familias afectadas ya las han solicitado o si han comenzado a recibirlas. Asimismo, ha recordado que el Gobierno central anunció subvenciones específicas para estos casos, pero que el plazo para solicitarlas todavía no se ha abierto.
El alcalde también ha indicado que el Consistorio no puede intervenir directamente en la limpieza del interior de las viviendas con recursos municipales. Por este motivo, se habilitó un servicio de apoyo a través de Cruz Roja para ayudar a las familias en estas tareas. Según ha explicado, las ayudas públicas, tanto municipales como estatales, están destinadas precisamente a que los afectados puedan afrontar los gastos derivados de los daños sufridos en sus hogares y facilitar así la recuperación de la normalidad tras el temporal.
