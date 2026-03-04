El Ayuntamiento de Córdoba refuerza el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología en puntos clave

Córdoba va a instalar cuatro nuevas cámaras de última tecnología, 360º y sistema PTZ, que estudiarán en tiempo real el comportamiento de vehículos y peatones en puntos conflictivos del tráfico de la ciudad. El teniente de alcalde delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, informó este miércoles sobre estas nuevas cámaras de control de tráfico que se sumarán a las 80 que ya hay instaladas en Córdoba y que supervisan a diario los técnicos de Movilidad de la sala de control de tráfico de la Jefatura de la Policía Local.

Las nuevas cámaras incorporan una visión mucho más amplia de las vías (360 grados) y, además, gracias a la tecnología PTZ (Pan-Tilt-Zoom), se podrá tener el control remoto de cámaras motorizadas para realizar giros horizontales (Pan), inclinaciones verticales (Tilt) y acercamientos ópticos o digitales (Zoom).

El delegado de Movilidad, Bernardo Jordano, informa sobre las nuevas cámaras de control de tráfico en la sala de control de tráfico de la Policía Local / AJ González / COR

Ubicación de las cámaras

Las nuevas cámaras se han instalado en la zona de Sansueña, por petición de los propios vecinos y para vigilar sobre todo la afluencia de tráfico a la hora de entrada y salida de los dos colegios que hay en la zona. La segunda de las cámaras nuevas se instalará en la intersección de la recién reformada carretera de Trassierra y el Vial Norte, mientras que la tercera se va a colocar en la zona de Turruñuelos, en el nuevo tramo de la ronda Oeste; y la cuarta, también por la gran confluencia de tráfico, en la avenida del Aeropuerto, en la intersección del hospital Quirón y Reina Sofía. Además, las cámaras están conectadas a la fibra óptica, salvo en la ubicación de Sansueña, donde se conectan con tecnología inalámbrica.

Por otro lado, Jordano avanzó que las cámaras analógicas que dejarán de usarse se recolocarán en otras ubicaciones como la ronda del Marrubial (ahí ya se ha instalado) o en Gran Vía Parque, en la intersección de la avenida de Manolete y Antonio Maura.

No todas multan

La sala de control de tráfico de la Delegación de Movilidad de Córdoba analiza los 220 cruces regulados por semáforos que hay en Córdoba (casi 2.000 semáforos en total) a través de las 80 cámaras que hay instaladas.De ellas, 46 son para la gestión del tráfico, 11 para el control de las zonas Acire y el resto, para el control de los carriles bus-taxi, el llamado foto-rojo, en el entorno de la Mezquita y los parkings.

La delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba tiene dispuestas cámaras por toda la ciudad. Sin embargo, no todas estas cámaras son para imponer multas. De hecho, apenas una veintena de ellas lo hacen. En el año 2023 estos dispositivos, que captan a los infractores que acceden a zonas restringidas, circulan por carriles bus-taxi o se saltan semáforos en rojo, sirvieron para interponer 61.028 sanciones o, dicho de otro modo, una media de 167,2 multas al día.