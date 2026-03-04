¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias

Tras la cancelación de los vuelos con Palma de Mallorca durante el verano, el aeropuerto de Córdoba sostiene, de momento, su programación regular con dos destinos directos: Gran Canaria y Barcelona. Se trata de dos rutas con dos frecuencias semanales cada una que, aunque todavía limitadas, han convertido al aeródromo en una opción real para escapadas y viajes de trabajo, además de abrir la puerta a conexiones con otros destinos.

Córdoba–Gran Canaria, con Binter

La ruta con Las Palmas de Gran Canaria se opera dos días a la semana (martes y sábados). Los horarios habituales son: salida desde Córdoba los martes a las 19.45 y los sábados a las 12.45, mientras que desde Gran Canaria los vuelos parten los martes a las 15.45 y los sábados a las 8.45.

Binter ha mantenido a la venta la operativa y, según información publicada sobre la compañía, hay billetes disponibles al menos hasta octubre de 2026, lo que refuerza la idea de continuidad a medio plazo.

Aeropuerto de Córdoba Binter presenta sus vuelos directos entre Córdoba y Canarias. Avión, pasajeros, maletas / Manuel Murillo Martínez / COR

Además, la aerolínea funciona como “puente” hacia el resto del archipiélago: una parte relevante de los viajeros usa Gran Canaria como escala para volar a otras islas mediante la red interinsular de Binter.

Córdoba–Barcelona, con Vuelling

La conexión con Barcelona-El Prat también cuenta con dos frecuencias semanales. En la programación actual se opera jueves y domingo, y está previsto que a partir del 28 de marzo de 2026 pase a realizarse los martes y sábados.

Avión de Vueling tras aterrizar en el aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

En cuanto a horarios, la planificación difundida con el lanzamiento de la ruta sitúa el vuelo de los jueves desde Barcelona a las 13.10 horas (la llegada prevista a Córdoba es a las 14.50) y el regreso desde Córdoba está planificado para las 15.35 (llegada a Barcelona 17.05). Los domingos la salida es desde la Ciudad Condal a las 20.20 horas y de Córdoba, a las 15.30.

Más allá del trayecto en sí, la ruta tiene un valor añadido evidente: Barcelona permite enlazar con un amplio abanico de destinos nacionales e internacionales con una sola escala, lo que permite acercarse a casi 200 puntos de la geografía.