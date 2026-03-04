Movilidad
¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
El aeródromo cordobés mantiene dos rutas aéreas regulares y cada una de ellas ofrece dos frecuencias semanales por sentido
Tras la cancelación de los vuelos con Palma de Mallorca durante el verano, el aeropuerto de Córdoba sostiene, de momento, su programación regular con dos destinos directos: Gran Canaria y Barcelona. Se trata de dos rutas con dos frecuencias semanales cada una que, aunque todavía limitadas, han convertido al aeródromo en una opción real para escapadas y viajes de trabajo, además de abrir la puerta a conexiones con otros destinos.
Córdoba–Gran Canaria, con Binter
La ruta con Las Palmas de Gran Canaria se opera dos días a la semana (martes y sábados). Los horarios habituales son: salida desde Córdoba los martes a las 19.45 y los sábados a las 12.45, mientras que desde Gran Canaria los vuelos parten los martes a las 15.45 y los sábados a las 8.45.
Binter ha mantenido a la venta la operativa y, según información publicada sobre la compañía, hay billetes disponibles al menos hasta octubre de 2026, lo que refuerza la idea de continuidad a medio plazo.
Además, la aerolínea funciona como “puente” hacia el resto del archipiélago: una parte relevante de los viajeros usa Gran Canaria como escala para volar a otras islas mediante la red interinsular de Binter.
Córdoba–Barcelona, con Vuelling
La conexión con Barcelona-El Prat también cuenta con dos frecuencias semanales. En la programación actual se opera jueves y domingo, y está previsto que a partir del 28 de marzo de 2026 pase a realizarse los martes y sábados.
En cuanto a horarios, la planificación difundida con el lanzamiento de la ruta sitúa el vuelo de los jueves desde Barcelona a las 13.10 horas (la llegada prevista a Córdoba es a las 14.50) y el regreso desde Córdoba está planificado para las 15.35 (llegada a Barcelona 17.05). Los domingos la salida es desde la Ciudad Condal a las 20.20 horas y de Córdoba, a las 15.30.
Más allá del trayecto en sí, la ruta tiene un valor añadido evidente: Barcelona permite enlazar con un amplio abanico de destinos nacionales e internacionales con una sola escala, lo que permite acercarse a casi 200 puntos de la geografía.
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026