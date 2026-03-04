La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El millonario saldo de ventas a EEUU que se juega la provincia tras la amenaza de embargo de Trump; el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento y las cuatro nuevas cámaras de tráfico instaladas marcan la crónica vespertina
La provincia de Córdoba se juega una millonaria cantidad en ventas a Estados Unidos tras la amenaza de Donald Trump de embargar el comercio con España. Aceite de oliva, grupos electrógenos, carne y joyas lideran las exportaciones cordobesas al país norteamericano, que se han triplicado en la última década. Es la noticia que abre un boletín vespertino con el gran foco puesto en lo más local. Así, analizamos el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba, desde sus pisos a tierras, coches y joyas. Precisamente, el Consistorio ha reforzado el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología.
- ¿Cómo afectaría el embargo anunciado por EEUU a las empresas de Córdoba? La provincia se juega una millonaria cantidad en ventas
- Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba
- El Ayuntamiento refuerza el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología en puntos clave
Además, destacamos estas otras noticias:
Conflicto en Oriente Medio
- EEUU abre el frente naval en la guerra y hunde desde un submarino con un torpedo un buque de Irán
- Los montillanos en Dubái esperan una solución para poder regresar a España
- El secretario del Tesoro de EEUU arremete contra el Gobierno español por "poner en riesgo" las vidas de estadounidenses
- Sánchez exige a EEUU cesar los ataques a Irán y resume su posición en un “no a la guerra”
Córdoba ciudad
- Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido
- El proyecto del hotel en el Castillo de la Albaida en Córdoba avanza tras la aprobación inicial del plan especial
- El aeropuerto de Córdoba y su conexión con Barcelona, claves para atraer a turistas alemanes a toda la provincia
- Golpe al narcotráfico con sello cordobés: intervienen 480 kilos de marihuana con armas y 15.000 euros en efectivo en Marinaleda
Deportes
- Chus Mateo pone a Córdoba y Guille del Pino en el radar: "Tiene que tener la paciencia suficiente para formarse"
Provincia
- La Junta se personará en la causa que investiga el accidente de trenes de Adamuz: "Hay que estar al lado de las víctimas"
- Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz
Cultura
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026