Patrimonio concejalesCámaras de tráficoEEUU
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El millonario saldo de ventas a EEUU que se juega la provincia tras la amenaza de embargo de Trump; el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento y las cuatro nuevas cámaras de tráfico instaladas marcan la crónica vespertina

Producción de aceite en una almazara cordobesa. El sector de la aceituna es uno de los más afectados por el posible embargo de EEUU.

Producción de aceite en una almazara cordobesa. El sector de la aceituna es uno de los más afectados por el posible embargo de EEUU. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La provincia de Córdoba se juega una millonaria cantidad en ventas a Estados Unidos tras la amenaza de Donald Trump de embargar el comercio con España. Aceite de oliva, grupos electrógenos, carne y joyas lideran las exportaciones cordobesas al país norteamericano, que se han triplicado en la última década. Es la noticia que abre un boletín vespertino con el gran foco puesto en lo más local. Así, analizamos el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba, desde sus pisos a tierras, coches y joyas. Precisamente, el Consistorio ha reforzado el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología.

Además, destacamos estas otras noticias:

Conflicto en Oriente Medio

Córdoba ciudad

Deportes

Provincia

Cultura

