La actualidad del miércoles 4 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La adjudicación del servicio de tarjetas monedero a la empresa Luis Piña SA; la respuesta de España a las amenazas de Trump de cortar el comercio con EEUU y las implicaciones del conflicto de Oriente Medio en las empresas marca el inicio de la jornada
La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Luis Piña SA (Masymas) la gestión del servicio de tarjetas monedero, aunque este sigue sin fecha para su activación. Unas 2.000 familias cordobesas con menores a su cargo esperan que se reanude la prestación. Es la noticia que abre la persiana del quiosco digital, que tiene en el conflicto de Oriente Medio y en sus implicaciones con España el otro foco informativo. Así, explicamos que España cuenta, según el presidente Sánchez, con "los recursos necesarios" para contener "posibles impactos", tras la amenaza de Trump de "cortar todo el comercio" de EEUU con España. Precisamente, estudiamos las implicaciones para las compañías de la provincia de la situación bélica en la zona.
- La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
- Sánchez responde a las palabras de Trump: "Nuestro país cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos
- El conflicto en Oriente Próximo bloquea contenedores y complica las exportaciones de las empresas de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Conflicto en Oriente Medio
- Trump amenaza con "cortar todo el comercio" con España por el rechazo de Sánchez a que EEUU use las bases de Rota y Morón para atacar Irán
- Trump encarga estudiar sanciones contra España a Scott Bessent, quien diseñó las de Irán en la preguerra
Córdoba ciudad
- Un centenar de familias de Córdoba han solicitado ya las ayudas estatales por los efectos del temporal
- El paro baja un 10% en un año en Córdoba pero los contratos temporales siguen siendo mayoría
- El Ayuntamiento prevé contratos por 68 millones de euros en 2026, la mayor parte en Infraestructuras
- José María Jiménez, nuevo presidente de Autacor: «Córdoba es una ciudad tranquila y segura para el taxista»
- Así se extraerán los datos de las cajas negras de los trenes del accidente de Adamuz: la Guardia Civil lo detalla
- Los apartamentos turísticos de Córdoba registran un récord histórico de viajeros y pernoctaciones en enero
Provincia
- La Diputación de Córdoba promociona el turismo de castillos y experiencias en la Feria ITB de Berlín
- La Junta invertirá hasta 100.000 euros por kilómetro para arreglar los caminos rurales dañados por las lluvias
- El PP asegura que actuó "de manera inmediata" en el caso de supuesto clientelismo en una empresa pública de Encinas Reales
Cultura
- Jesús Sánchez Adalid, escritor: "Presento la novela primero en Córdoba porque la ciudad forma parte de la historia",
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Ayuntamiento de Córdoba y AVRA negocian una solución para las casas de San Agustín
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- El Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Córdoba a recalificar las oposiciones para 21 plazas de bombero-conductor de 2017