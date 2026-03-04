Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del miércoles 4 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La adjudicación del servicio de tarjetas monedero a la empresa Luis Piña SA; la respuesta de España a las amenazas de Trump de cortar el comercio con EEUU y las implicaciones del conflicto de Oriente Medio en las empresas marca el inicio de la jornada

Clientes en un supermercado.

Clientes en un supermercado. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Luis Piña SA (Masymas) la gestión del servicio de tarjetas monedero, aunque este sigue sin fecha para su activación. Unas 2.000 familias cordobesas con menores a su cargo esperan que se reanude la prestación. Es la noticia que abre la persiana del quiosco digital, que tiene en el conflicto de Oriente Medio y en sus implicaciones con España el otro foco informativo. Así, explicamos que España cuenta, según el presidente Sánchez, con "los recursos necesarios" para contener "posibles impactos", tras la amenaza de Trump de "cortar todo el comercio" de EEUU con España. Precisamente, estudiamos las implicaciones para las compañías de la provincia de la situación bélica en la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

Conflicto en Oriente Medio

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

TEMAS

