La Junta de Andalucía ha adjudicado a la empresa Luis Piña SA (Masymas) la gestión del servicio de tarjetas monedero, aunque este sigue sin fecha para su activación. Unas 2.000 familias cordobesas con menores a su cargo esperan que se reanude la prestación. Es la noticia que abre la persiana del quiosco digital, que tiene en el conflicto de Oriente Medio y en sus implicaciones con España el otro foco informativo. Así, explicamos que España cuenta, según el presidente Sánchez, con "los recursos necesarios" para contener "posibles impactos", tras la amenaza de Trump de "cortar todo el comercio" de EEUU con España. Precisamente, estudiamos las implicaciones para las compañías de la provincia de la situación bélica en la zona.

Además, destacamos estas otras noticias:

Conflicto en Oriente Medio

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Cultura