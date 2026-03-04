Urbanismo
El proyecto para construir un hotel en el castillo de la Albaida en Córdoba, cada vez más cerca
El objetivo de la promotora es levantar un cuatro estrellas con 80 habitaciones junto al restaurante actual
El proyecto para construir un hotel en el castillo de la Albaida, en Córdoba capital, sigue su camino administrativo. Este miércoles, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca a información pública la aprobación inicial del denominado plan especial Albaida 1 (PE-A1), que gestiona Promociones Zahira S. L. con el objetivo último de dotar de capacidad hotelera al espacio, un uso que compatibilizará con su explotación para acoger eventos (sobre todo, bodas). El plan especial estará ahora en información pública durante 20 días, al tiempo que se solicitan una serie de informes sectoriales necesarios (CHG, Cultura o Diputación).
El proyecto de hotel
Promociones Zahira aspira a construir un hotel de cuatro estrellas como complemento a la actividad del restaurante Castillo de la Albaida. La idea es que el actual edificio sea el núcleo de servicios comunes del futuro hotel, posibilitando además los servicios complementarios necesarios que requiera una instalación de esa categoría.
Así, la idea de los promotores es que se pueda desarrollar una nueva edificación que albergue exclusivamente el uso puramente residencial del hotel que tendría una capacidad mínima para 80 habitaciones y reformar el edificio existente.
El plan especial que se saca a información pública limita las condiciones de implantación en lo relativo a volúmenes y ocupación del futuro inmueble con el objeto de no producir un impacto negativo sobre el entorno, de modo que no podrá superar las dos plantas.
Dicho plan especial indica que se pretende actuar sobre una superficie de 33.441,80 metros cuadrados y que la ocupación máxima de la nueva edificación será de 2.600 metros cuadrados, con una altura de dos plantas (la baja y una más).
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026