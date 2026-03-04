El proyecto para construir un hotel en el castillo de la Albaida en Córdoba, cada vez más cerca

El proyecto para construir un hotel en el castillo de la Albaida, en Córdoba capital, sigue su camino administrativo. Este miércoles, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) saca a información pública la aprobación inicial del denominado plan especial Albaida 1 (PE-A1), que gestiona Promociones Zahira S. L. con el objetivo último de dotar de capacidad hotelera al espacio, un uso que compatibilizará con su explotación para acoger eventos (sobre todo, bodas). El plan especial estará ahora en información pública durante 20 días, al tiempo que se solicitan una serie de informes sectoriales necesarios (CHG, Cultura o Diputación).

El proyecto de hotel

Promociones Zahira aspira a construir un hotel de cuatro estrellas como complemento a la actividad del restaurante Castillo de la Albaida. La idea es que el actual edificio sea el núcleo de servicios comunes del futuro hotel, posibilitando además los servicios complementarios necesarios que requiera una instalación de esa categoría.

Imagen de archivo del castillo de la Albaida. / Manuel Murillo

Así, la idea de los promotores es que se pueda desarrollar una nueva edificación que albergue exclusivamente el uso puramente residencial del hotel que tendría una capacidad mínima para 80 habitaciones y reformar el edificio existente.

El plan especial que se saca a información pública limita las condiciones de implantación en lo relativo a volúmenes y ocupación del futuro inmueble con el objeto de no producir un impacto negativo sobre el entorno, de modo que no podrá superar las dos plantas.

Dicho plan especial indica que se pretende actuar sobre una superficie de 33.441,80 metros cuadrados y que la ocupación máxima de la nueva edificación será de 2.600 metros cuadrados, con una altura de dos plantas (la baja y una más).