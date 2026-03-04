Los profesionales sanitarios registran doce denuncias por agresiones físicas en Córdoba

Los profesionales sanitarios registraron doce denuncias por agresiones físicas en Córdoba durante 2025. Así lo recoge el balance presentado este miércoles por la Policía Nacional, que contabiliza, además, más de 3.500 actuaciones policiales en centros sanitarios y unas 8.000 intervenciones en asistencias domiciliarias, con 135 detenciones relacionadas con este tipo de incidentes.

Según los datos del informe, durante el pasado año se registraron 513 denuncias por agresiones en el ámbito sanitario, lo que supone un incremento del 26,35% respecto a 2024. Entre los delitos más frecuentes destacan los atentados contra funcionario público, las amenazas, las lesiones y las coacciones, cometidos mediante intimidación, violencia física o violencia psicológica.

La Policía Nacional cuenta con 76 interlocutores policiales sanitarios en todo el país, encargados de mantener canales de comunicación directos con el sector sanitario, los responsables de seguridad —49 de ellos dentro del propio ámbito sanitario—, los equipos directivos de los centros y el personal que trabaja en ellos. El objetivo es recabar información que permita reforzar la actividad preventiva, mejorar la respuesta policial y difundir formación específica para prevenir agresiones. Durante 2025, más de 12.000 profesionales sanitarios recibieron este tipo de formación preventiva.

Presentación del balance de la Policía Nacional de agresiones a personal sanitario. / CÓRDOBA

En cuanto a la distribución territorial de los casos, las provincias con mayor incidencia dentro del ámbito de actuación de la Policía Nacional fueron Sevilla (60 denuncias), Málaga (44) y Cádiz (37). Córdoba ocupa la decimocuarta posición a nivel nacional, siendo la quinta provincia andaluza en número de denuncias, por detrás también de Granada, que registra 23 casos y ocupa el séptimo puesto del ranking.

Lunes y martes de 11.00 a 12.00, las horas más conflictivas

El análisis de los datos también revela patrones temporales. Junio fue el mes con mayor número de denuncias, mientras que los lunes y los martes concentraron la mayor parte de los incidentes a lo largo de la semana. La franja horaria con más casos se sitúa entre las 11.00 y las 12.00 horas.

Por profesiones, los médicos son los profesionales que más denuncias presentan, como viene siendo habitual, seguidos por el personal de enfermería.

Durante 2025 también se reforzó la formación preventiva dirigida a profesionales no sanitarios que trabajan en centros de salud y hospitales, como celadores, personal administrativo o vigilantes de seguridad. Estos cursos se centraron en técnicas de análisis del comportamiento y herramientas para prevenir situaciones de riesgo.

Un sanitario sujeta una pancarta donde se lee "personal seguro" para denunciar las agresiones a sanitarios. / EFE

La formación se extendió igualmente a otros colectivos vinculados a la asistencia sanitaria fuera de los centros médicos, como personal de ambulancias, profesionales de atención domiciliaria, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales.

Asimismo, se llevaron a cabo actividades formativas en el ámbito universitario, dirigidas a estudiantes de los últimos cursos de titulaciones sanitarias, así como a personal sanitario y alumnos en prácticas que desarrollan su actividad en clínicas universitarias.

Desde la Policía Nacional subrayan que, aunque el número de denuncias registradas en 2025 supone un aumento significativo respecto al año anterior, este dato no implica necesariamente un incremento real de las agresiones. En gran medida responde a una mayor concienciación del colectivo sanitario sobre la importancia de denunciar y a la adopción de una postura de “tolerancia cero” frente a cualquier tipo de violencia ejercida por pacientes o acompañantes.