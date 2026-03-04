Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho públicas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), este 3 de marzo de 2026, las declaraciones de bienes, actividades y posibles causas de incompatibilidad de los miembros de la Corporación municipal, con los datos actualizados con el IRPF de 2024. El documento permite radiografiar la situación patrimonial y los ingresos de los concejales del equipo de gobierno y de la oposición.

Los salarios municipales declarados oscilan entre los 27.609 euros, en el caso de algunos concejales de la oposición, y los 120.567 euros anuales, mientras que las declaraciones de patrimonio reflejan desde cuentas corrientes con apenas unos cientos de euros hasta participaciones en herencias valoradas en más de dos millones de euros. En términos generales, la mayoría de los concejales declara una vida patrimonial ligada a viviendas, cocheras, trasteros y algunos vehículos, con préstamos hipotecarios como elemento habitual. Este patrón se repite entre los ediles del equipo de gobierno y los representantes de la oposición, reflejando un perfil de ingresos propios de la clase media o media alta.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, declara en 2024 unos rendimientos del trabajo de 71.552 euros. Mantiene como actividad adicional su condición de colaborador honorario de Derecho Romano desde 2016. En cuanto a bienes, posee la mitad de un trastero, un piso con trastero y un aparcamiento en Córdoba, además de participaciones heredadas en dos casas de labor y un terreno rústico en Lopera (Jaén). El valor conjunto declarado de su patrimonio inmobiliario asciende a 168.946 euros. Declara tres vehículos, una hipoteca, un préstamo personal y cerca de 47.000 euros en cuentas bancarias. Además, señala que su cónyuge participa en varias empresas del ámbito sanitario y de formación.

Vinculación con el mundo empresarial

La primera teniente de alcalde, Blanca Torrent, es quien refleja mayores ingresos por rendimientos del trabajo en 2024: 120.567 euros. Vinculada desde 2001 a la empresa familiar Aceitunas Torrent SL -de la que es consejera y directora general desde 2026-, declara participaciones por valor de 91.352 euros en la sociedad, además de acciones en entidades financieras y energéticas. Posee el 50% de varios inmuebles en Córdoba -dos casas, tres pisos, cuatro aparcamientos y un trastero- valorados en casi 300.000 euros.

Uno de los patrimonios más elevados es el del quinto teniente de alcalde, Bernardo Jordano. Declara parte de un piso y dos aparcamientos en Córdoba y, además, un pequeño porcentaje en herencia yacente y en nuda propiedad (sin el usufructo) que incluye 14 locales comerciales en Córdoba, siete locales, tres solares industriales y 13 apartamentos en Cádiz, entre otros bienes. El conjunto está valorado en más de dos millones de euros. También posee participaciones en empresas. Jordano, consejero de Aucorsa y vicepresidente de la Fundación Miaoquehago, declara varias hipotecas y préstamos personales, además de unos ingresos de 67.746 euros en 2024.

El noveno teniente de alcalde, Daniel García-Ibarrola, se encuentra en excedencia forzosa como directivo de El Corte Inglés desde 2023. Declaró una vivienda en Córdoba, dos vehículos, joyas y relojes valorados en decenas de miles de euros. Sus retribuciones municipales fueron de 67.363 euros.

Abogacía y campo

Ediles como Jesús Coca y Julián Urbano, por su parte, combinan la actividad política con la abogacía y la gestión de explotaciones agrícolas, reflejando un perfil profesional más diversificado.

El cuarto teniente de alcalde, Jesús Coca, declara actividad como abogado y agricultor y vinculación con dos sociedades mercantiles. Percibió 71.692 euros en 2024 y posee participaciones en viviendas y fincas rústicas en distintas localidades andaluzas, como Córdoba, Bujalance, Cañete de las Torres o el Puerto de Santa María (Cádiz), además de acciones en Iberdrola. También declaró un BMW.

Por su parte, Urbano, delegado de Relaciones Institucionales, de Mercados y Comercio y de Fiestas y Tradiciones, percibió 55.091,69 euros. Además de su actividad política, administra una exploración agrícola familiar y es abogado. Declaró un patrimonio inmobiliario compuesto por pisos, cocheras y aparcamientos en Córdoba, además de dos BMW y un Citroen C3.

Concejales y diputados provinciales

En el equipo de gobierno hay tres concejales que son diputados provinciales: Salvador Fuentes, presidente de la Diputación; Narci Ruiz, y Miguel Ángel Torrico. Fuentes presentó una retribución de 79.683 euros y declaró parte de un piso y una cochera en Córdoba, además de un Audi. En las cuentas, más de 100.000 euros.

Por su parte, la delegada Narci Ruiz, compagina su vida política con actividades puntuales en la producción artística. Además, es propietaria de una vivienda con fines turísticos. Posee dos viviendas valoradas en cerca de 80.000 euros y un Audi, percibió 69.836 euros y declaró tener un elevado capital en cuentas bancarias.

En el caso de Miguel Ángel Torrico, sus retribuciones alcanzaron los 79.147 euros. El delegado de Presidencia presentó un patrimonio inmobiliario valorado en más de 157.000 euros, con participaciones en un piso, un aparcamiento y una oficina. Además, cuenta con un Nissan Juke.

Otros miembros del Gobierno municipal

Otros miembros del Gobierno municipal, como Cintia Bustos y Marián Aguilar, presentan un patrimonio más limitado. Bustos, segunda teniente de alcalde, percibió 69.362 euros y declaró dos Mercedes. Aguilar, tercera teniente de alcalde, posee una parte de una casa adosada y percibió 71.021 euros.

Dos de las declaraciones más escuetas son las de Isabel Albás, sexta teniente de alcalde, quien declaró la mitad de una vivienda, y Lourdes Morales, octava teniente de alcalde, que posee un Peugeot 208. Respectivamente, sus retribuciones fueron de 67.021 y 69.576 euros. La séptima teniente de alcalde, Eva Contador, percibió 67.231 euros y presentó un patrimonio inmobiliario compuesto por parte de una vivienda en Córdoba, un aparcamiento, y la mitad de un local y una vivienda con trastero.

Por su parte, el delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, combina su actividad municipal con su cargo de presidente de la ELA de Encinarejo. Presentó la mitad de un piso valorado en 146.000 euros y un Audi, y percibió 62.693 euros.

Los portavoces de la oposición

En la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, declara bienes inmuebles en Córdoba, Almería y Madrid valorados en 202.516 euros, con ingresos de 72.002 euros en 2024. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, consigna un chalet pareado en El Puerto de Santa María, tres vehículos y 66.311 euros de retribuciones. Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, declara dos vehículos, 8.426 euros en cuentas y 59.460 euros de ingresos anuales.

Las declaraciones publicadas en el BOP reflejan así un mapa patrimonial heterogéneo dentro de la Corporación municipal: diferencias notables en patrimonio inmobiliario y ahorro, pero una horquilla salarial relativamente homogénea en la mayoría de los concejales con dedicación municipal.

Entre la oposición, destaca el patrimonio de concejales como Irene Ruiz, de Hacemos Córdoba, cuyos bienes inmobiliarios, que incluyen la mitad de un piso, la tercera parte de otro y la tercera parte de un solar, están valorados en 178.933,55 euros. O el de la socialista María Isabel Bernal, con 141.305 euros de valor catastral por dos viviendas, una cochera y casi una cuarta parte de otra vivienda. El resto de los concejales tienen patrimonios significativamente menores, en torno a pisos compartidos, viviendas y vehículos.

Lista completa de retribuciones

Equipo de Gobierno

José María Bellido, alcalde: 71.552,33 euros

Blanca Torrent, primera teniente de alcalde: 120.567,54 euros

Cintia Bustos, segunda teniente de alcalde: 69.362,15 euros

Marián Aguilar, tercera teniente de alcalde: 71.021,29 euros

Jesús Coca, cuarto teniente de alcalde: 71.692,35 euros

Bernardo Jordano, quinto teniente de alcalde: 67.746,74 euros

Isabel Albás, sexta teniente de alcalde: 67.021,61 euros

Eva Contador, séptima teniente de alcalde: 67.231,84 euros

Lourdes Morales, octava teniente de alcalde: 69.576,90 euros

Daniel García-Ibarrola, noveno teniente de alcalde: 67.363,64 euros

Miguel Ángel Torrico, delegado de Presidencia, Urbanismo y Vivienda: 79.147,27 euros

Miguel Ruiz Madruga, delegado de Infraestructuras y presidente de SADECO: 62.693,48 euros

Narci Ruiz, delegada de Educación e Infancia y Cooperación: 69.836,26 euros

Julián Urbano, delegado de Relaciones Institucionales, Mercados y Fiestas: 55.091,69 euros

Salvador Fuentes, portavoz: 79.683,20 euros

Oposición