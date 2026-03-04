Piden 24 años de cárcel para un acusado de violar a una niña y difundir imágenes de explotación infantil en Córdoba

La Fiscalía de Córdoba ha solicitado 24 años y 10 meses de prisión para un acusado de, presuntamente, violar a una niña, grabar imágenes, mostrarle vídeos sexuales y compartir en internet archivos de menores de carácter sexual. Los hechos serán juzgados este jueves por la sección tercera de la Audiencia provincial de Córdoba.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal afirma que el procesado, para la ejecución del delito, se habría prevalido de una situación o relación de convivencia o de parentesco, o de una relación de superioridad con respecto a la víctima.

Según detalla, comenzó por acariciar a la menor en las nalgas y pedirle que le tocara el pene, planteándolo todo como un juego. Meses después, sin embargo, inició tocamientos en los genitales de la niña y pasado un año, la convenció para que lo masturbase con las manos.

Además, el Ministerio Público señala que, mientras realizaba estos hechos, mostraba a la niña vídeos de carácter sexual. También grabó con su ipad en distintas ocasiones los actos de carácter sexual que cometía.

En el transcurso de la investigación de lo ocurrido, se advirtió que, supuestamente, el acusado había instalado en su disco duro un programa que le daba acceso a la red para el intercambio de archivos, a través del que descargó y compartió materiales "en los que se representaba a menores de edad en situaciones explícitamente sexuales".

Así las cosas, la acusación pública califica lo ocurrido como un delito continuado de abuso sexual con penetración, exhibición de pornografía, elaboración de material de explotación infantil y distribución de material de explotación infantil. Junto a la pena de cárcel, el fiscal solicita otras medidas como la inhabilitación para ejercer la patria potestad, la inhabilitación para desarrollar una profesión u oficio que conlleve contacto regular con menores, y el alejamiento de la víctima.