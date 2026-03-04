La odisea de un cordobés para volver a casa desde Oriente Próximo tras el estallido de la guerra: "Ha sido complicado"

La odisea de Antonio David Ruiz es un buen ejemplo de la complicada situación que viven una treintena de cordobeses atrapados en Oriente Próximo tras el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. A este joven cordobés, traductor e intérprete especializado en árabe, el estallido del conflicto le sorprendió en Amán, la capital de Jordania y ya ha logrado regresar, pero la mayoría de los afectados cordobeses de los que se tiene constancia —con los que ha contactado la Subdelegación del Gobierno en Córdoba— continúan todavía allí, a la espera de una salida.

Antonio viaja con frecuencia por Oriente Próximo, por lo que no es la primera vez que le alcanza un episodio de tensión en la región. Ya en agosto del año pasado, este cordobés se encontraba en Damasco cuando Israel bombardeó varias zonas de la capital siria. “Aquella vez fue solo una mañana porque el gobierno sirio no respondió y el episodio se cortó muy rápido”, contaba a diario CÓRDOBA desde Amán a principios de esta semana.

Este miércoles, ya está en Córdoba, y el regreso no ha sido sencillo. “El trayecto de vuelta ha sido complicado”, ha explicado Antonio a este periódico, poco después de llegar.

Al principio, intentó seguir el plan que tenía previsto; salir hacia Kuwait, después enlazar con Bahréin y continuar hacia Qatar. Pero aquel primer paso se truncó de golpe. “El vuelo de Kuwait se tuvo que cancelar porque bombardearon el aeropuerto”, explica.

Con esa vía cerrada, llegó a plantearse cruzar a Siria por tierra y dirigirse al Líbano. Una alternativa arriesgada, pero conocidos suyos le aseguraban que aún había vuelos disponibles a Europa. Aunque estaba dispuesto a emprender esa ruta —unas cuatro horas en coche—, finalmente encontró un billete vía Estambul y decidió aferrarse a esa salida.

Toda la noche en el aeropuerto viendo las estelas de los misiles en el cielo

Hasta lograrlo, Antonio David tuvo que afrontar una noche intensa en el aeropuerto de Amán, esperando la reapertura del espacio aéreo y pendiente de cada aviso. “Durante la noche se oyeron otra vez las sirenas; se trataba del bombardeo grande que hubo sobre Tel Aviv”, recuerda. En su memoria quedan también las estelas de los misiles sobre el cielo de Jordania, imágenes de una madrugada difícil de olvidar. “Embarcamos a las 8.30 y a las 9 ya estábamos saliendo, en cuanto abrieron el espacio aéreo”.

Desde Estambul, tomó “el primer vuelo disponible hacia España”, que resultó ser a Sevilla, y de ahí continuó hasta Córdoba. Viajó por su cuenta en vuelos comerciales.

Antonio asegura que no ha pasado miedo —no era su primera vez en la zona con acciones bélicas de fondo—, pero admite que hubo algo que sí le pesó: “Lo único que me preocupaba eran mis padres. Me ponía en la piel de mis padres aquí en España y no era una situación agradable”.

Aún quedan cordobeses en Qatar

Mientras él ya está en casa, otros cordobeses siguen bloqueados. Es el caso de Rocío, atrapada junto a su marido y un grupo de amigos en Doha, capital de Qatar, desde el pasado sábado, cuando regresaban de un viaje a las Islas Maldivas y el cierre del espacio aéreo frustró su vuelta. No esperan novedades hasta el jueves y este miércoles han recibido la visita del embajador de España en Qatar, Álvaro Renedo.

El grupo más numeroso procede de Montilla y permanece en Dubái: una treintena de turistas cordobeses —27 de ellos montillanos— que debían regresar el pasado domingo, 1 de marzo, tras un viaje organizado por la agencia Marathon Viajes. Por ahora, continúan en el hotel, pendientes de información sobre la posible reanudación de los vuelos.