Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efecto en Córdoba del embargoPatrimonio concejalesCámaras de tráficoEEUUTarjetas monederoExplotación infantilHotel AlbaidaEl tiempoSabor a EspañaAeropuerto
instagramlinkedin

Hospital Quirónsalud Córdoba

Un invierno de lluvias récord anticipa una primavera de mayor riesgo para las personas alérgicas

La abundante vegetación tras un periodo excepcionalmente húmedo hace prever una intensa emisión de gramíneas y un olivo especialmente activo

Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar.

Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Tras un otoño relativamente seco y un invierno extraordinariamente lluvioso, la llegada de la primavera plantea una pregunta habitual entre los pacientes alérgicos: ¿cómo será esta temporada? Según el doctor Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar, todo apunta a una primavera con alta carga polínica y, por tanto, mayor riesgo de síntomas.

Las intensas lluvias registradas en los últimos meses han favorecido un notable crecimiento de la vegetación. “Previsiblemente se traducirá en una elevada emisión de polen de gramíneas”, explica el especialista. Aunque la lluvia puede limpiar de forma puntual la atmósfera, a medio plazo estimula el desarrollo de las plantas y aumenta su capacidad reproductiva.

Gramíneas y olivo, protagonistas

En cuanto al polen de olivo, cuya floración es más tardía, el contexto también invita a la prudencia. “Las lluvias pueden estimular que los olivos estén más activos y produzcan más polen al disponer de mejores condiciones para crecer y reproducirse”, señala el doctor García. Además, nuevas precipitaciones en marzo y abril podrían reforzar ese proceso.

Una persona con alergia estornuda ante la presencia de polen en el aire.

Una persona con alergia estornuda ante la presencia de polen en el aire. / Manuel Murillo

Actualmente, la provincia se encuentra en pleno pico de cupresáceas, especialmente ciprés, provocando síntomas respiratorios en pacientes sensibilizados. A continuación, entrará en escena el plátano de sombra, cuya floración suele producirse a mediados de marzo, aunque este año podría adelantarse por las temperaturas suaves y la elevada humedad.

Prevención: anticiparse marca la diferencia

Ante este escenario, el especialista insiste en la importancia de actuar con previsión. Entre las medidas recomendadas destaca el uso de mascarilla en días de alta concentración de polen, así como el seguimiento adecuado del tratamiento farmacológico: antihistamínicos no sedantes, colirios, espráis nasales o inhaladores según cada caso.

Asimismo, la inmunoterapia específica, conocida como vacuna de la alergia, continúa siendo el único tratamiento capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad y reducir de forma significativa la sintomatología.

Noticias relacionadas y más

“La alergia puede afectar de forma importante a la calidad de vida e incluso derivar en crisis asmáticas si no está bien controlada. Anticiparse y tratarse correctamente es la mejor inversión en salud para afrontar la primavera con tranquilidad”, concluye el doctor García.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
  2. La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
  3. Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
  4. El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
  5. El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
  6. La Universidad de Córdoba lamenta la muerte de Emma Carratelli, alumna de Erasmus fallecida por causas naturales
  7. Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
  8. El avispón oriental se extiende en Córdoba: qué es y por qué preocupa en 2026

La odisea de un cordobés para volver a casa desde Oriente Próximo tras el estallido de la guerra: "Ha sido complicado"

La odisea de un cordobés para volver a casa desde Oriente Próximo tras el estallido de la guerra: "Ha sido complicado"

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido

Estas son las medidas que implantará el Ayuntamiento de Córdoba durante los próximos cinco años en su plan contra el ruido

La Fundación ”la Caixa” destina más de 670.000 euros a 23 proyectos sociales en Córdoba

La Fundación ”la Caixa” destina más de 670.000 euros a 23 proyectos sociales en Córdoba

Córdoba acoge este jueves el foro profesional Panorama Inmobiliario Córdoba 2026 centrado en la obra nueva

Un invierno de lluvias récord anticipa una primavera de mayor riesgo para las personas alérgicas

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

¿Cómo afectaría el embargo anunciado por EEUU a las empresas de Córdoba? La provincia se juega una millonaria cantidad en ventas

¿Cómo afectaría el embargo anunciado por EEUU a las empresas de Córdoba? La provincia se juega una millonaria cantidad en ventas
Tracking Pixel Contents