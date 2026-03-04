Un invierno de lluvias récord anticipa una primavera de mayor riesgo para las personas alérgicas

Tras un otoño relativamente seco y un invierno extraordinariamente lluvioso, la llegada de la primavera plantea una pregunta habitual entre los pacientes alérgicos: ¿cómo será esta temporada? Según el doctor Ignacio García Núñez, jefe del servicio de Alergología de los hospitales Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar, todo apunta a una primavera con alta carga polínica y, por tanto, mayor riesgo de síntomas.

Las intensas lluvias registradas en los últimos meses han favorecido un notable crecimiento de la vegetación. “Previsiblemente se traducirá en una elevada emisión de polen de gramíneas”, explica el especialista. Aunque la lluvia puede limpiar de forma puntual la atmósfera, a medio plazo estimula el desarrollo de las plantas y aumenta su capacidad reproductiva.

Gramíneas y olivo, protagonistas

En cuanto al polen de olivo, cuya floración es más tardía, el contexto también invita a la prudencia. “Las lluvias pueden estimular que los olivos estén más activos y produzcan más polen al disponer de mejores condiciones para crecer y reproducirse”, señala el doctor García. Además, nuevas precipitaciones en marzo y abril podrían reforzar ese proceso.

Una persona con alergia estornuda ante la presencia de polen en el aire. / Manuel Murillo

Actualmente, la provincia se encuentra en pleno pico de cupresáceas, especialmente ciprés, provocando síntomas respiratorios en pacientes sensibilizados. A continuación, entrará en escena el plátano de sombra, cuya floración suele producirse a mediados de marzo, aunque este año podría adelantarse por las temperaturas suaves y la elevada humedad.

Prevención: anticiparse marca la diferencia

Ante este escenario, el especialista insiste en la importancia de actuar con previsión. Entre las medidas recomendadas destaca el uso de mascarilla en días de alta concentración de polen, así como el seguimiento adecuado del tratamiento farmacológico: antihistamínicos no sedantes, colirios, espráis nasales o inhaladores según cada caso.

Asimismo, la inmunoterapia específica, conocida como vacuna de la alergia, continúa siendo el único tratamiento capaz de modificar la evolución natural de la enfermedad y reducir de forma significativa la sintomatología.

“La alergia puede afectar de forma importante a la calidad de vida e incluso derivar en crisis asmáticas si no está bien controlada. Anticiparse y tratarse correctamente es la mejor inversión en salud para afrontar la primavera con tranquilidad”, concluye el doctor García.