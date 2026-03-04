Hurtado exige al alcalde de Córdoba que no "dé la espalda" a los afectados por las inundaciones en Guadalvalle, Altea y Alcolea

"Se apagaron los focos, se guardaron las katiuskas y se olvidaron de las consecuencias de las inundaciones en Córdoba". El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha mostrado muy crítico y ha pedido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que reactive el trabajo de ayuda a las familias afectadas por las inundaciones del tren de borrascas pasado, sobre todo en las zonas de Guadalvalle, Altea y Alcolea. Desde el PSOE aseguran que los vecinos de estas barriadas cordobesas "se sienten abandonos institucionalmente” una vez que ha llegado el buen tiempo, porque consideran que "el apoyo del Ayuntamiento ha menguado".

Hurtado, que visitó este miércoles las zonas de Guadalvalle, la Altea y Alcolea, denuncia que hay familias que todavía no pueden entrar a sus casas y que ya no hay ayuda del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía (el Gobierno también ha comprometido ayudas), por lo que ha suscrito “la sensación de abandono institucional” que le trasladan los afectados. Según el socialista, es "impactante" ver contenedores repletos de enseres inservibles, muebles, electrodomésticos, juguetes y ropa inútil que se apilan en las puertas de las casas a la espera de poderlas transportar. “Mientras los primeros días contaron con la ayuda del Infoca, Cruz Roja, Sadeco y de maquinaria contratada por el Ayuntamiento para limpiar y sacar lodo y barro de sus casas, de la noche a la mañana se marcharon sin noticias sobre su regreso”, ha informado el edil del PSOE.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, durante su visita a las zonas inundadas. / CÓRDOBA

Un problema que se agrava

Así, ha abundado en que “cuando los focos se apagaron, el problema continúa e incluso se agrava, ya que muchos de ellos son personas mayores que se desesperan viendo que las inundaciones se repiten con frecuencia y que cada vez les quedan menos energía para afrontarlas. No entienden que las máquinas, que tanto necesitan para seguir sacando lodos de sus casas y retirando el barro de sus calles, ya no estén allí”.

Hurtado ha pedido a Bellido que el Ayuntamiento siga apoyándoles, que vuelva la maquinaria a ayudarles y que no les den la espalda: “Hay recursos y justas razones para seguir apoyándoles. La sensación de abandono es lo más duro que he podido constatar”. De igual forma, ha solicitado al alcalde que se siente con la Federación Córdoba Extrarradio, que representa a parcelistas que, "indignados por el abandono municipal y de la Junta de Andalucía", han anunciado movilizaciones. Por último, ha instado a que se aborde con seriedad medidas que impidan la edificación en zonas inundables, así como el derribo e indemnización de viviendas que no pueden continuar en una zona con un elevado riesgo de inundaciones.